20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Në darkë takon Metën / Ambasadori me Nanon: E zgjidhni ju Presidentin

24 janar 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë.





2.8 milionë USD/ Njeriu i Bin Laden bleu 1.7 hektarë në Selitë

Zbardhet misteri i transaksioneve financiare të Jasim Kadisë, Sipas një dokumenti mësohet se vetëm pesë vitet e fundit i dyshuari për lidhjet me rrjetin ndërkombëtar ka kaluar nëpër duar afro 3 milionë dollarë amerikane, nga të cilët 2.350 mijë USD nëpërmjet Bankës Islamike dhe 500 mijë dollarë nëpërmjet bankës ….

Në darkë takon Metën / Ambasadori me Nanon: E zgjidhni ju Presidentin

Do të bashkëpunojmë me cilindo që zgjidhet president”, kështu deklaroi ambasadori amerikan, Limprecht, pas takimit me kryetarin e PS-së, Nano. Limprecht, i pyetur në lidhje me zgjedhjen e ardhshme të numrit Një të shtetit shqiptar dhe faktit që kërkohet kompromis për të….

Dëshmia e Nivicës/ Si e denoncuan Enverin te Stalini

Dëshmia e 80-vjeçarit Ahmet Nivica: Në 1946 kur ndodhesha në kampin e Santa-Farës, u takova me dy krerët e Partisë Komuniste Italiane,Palmiro Toliati e Petro Bianki, tëcilëve u bëra një raport rreth krimeve të Enver Hoxhës. Pasi Toliati më tha se ata nuk mund.