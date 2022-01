“3 doza vaksine”, Kosova mbron masat e reja të COVID-19 kundrejt vizitorëve

Qeveria i qëndron kufizimeve të reja të ashpra për hyrjen dhe kalimin në vend pavarësisht ankesave nga qytetarët dhe kryetarët e qyteteve etnike shqiptare jashtë Kosovës me pretekstin se rregullat e reja po pengojnë jetën e përditshme të njerëzve.





Kosova nuk do të tërheqë vendimin e saj për të kërkuar tre doza të vaksinës COVID-19 ose dy doza së bashku me një test negativ PCR për të huajt të cilët hyjnë në vend ose për qytetarët që kanë kaluar më shumë se 12 orë jashtë vendit, pavarësisht ankesave nga njerëzit dhe bizneset në rajon

“Të gjitha masat e ndërmarra kanë qenë rezultat i analizave të rregullta të situatës epidemiologjike në vend”, shprehu të hënën Ministria e Shëndetësisë. Ministria tha se “vendimi parashikon dhe ul rrezikun e mundshëm për t’u infektuar”.

Pas disa muajsh me më pak infeksione ditore në rajon, Kosova së fundmi u godit nga një valë e re e infeksioneve me COVID-19, me më shumë se 2200 të infektuar gjtë ditës së hënë. Aktualisht në vend janë 19,519 raste aktive.Qeveria miratoi të premten disa masa të reja që obligojnë çdo individ që hyn në Kosovë të posedojë dëshmi të tri dozave të vaksinës. Nëse ata kanë pasur vetëm dy doza të vaksinës COVID-19, atëherë ata duhet të japin një test negativ PCR të bërë 48 orë përpara se të arrijnë në kufi.

Shqiptarët etnikë në rajon nuk janë dakort me këtë vendim. Një grup qytetarësh nga Kukësi në veri të Shqipërisë, 15 kilometra larg kufirit, protestuan të hënën në pikën e kalimit të Vërmicës, duke i kërkuar Kosovës rishikimin e masave.Personat që lejohet të hyjnë në Kosovë duke u përjashtuar nga rregullat e reja pra mund te kalojnë, nëse janë vetëm në tranzit, janë duke kaluar përmes transportit të organizuar ose janë diplomatë të huaj ose anëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR.Të hënën, kryetari i komunës së Bujanocit me shumicë shqiptare në Serbinë jugore, Nagip Arifi, ka postuar një letër në Facebook duke kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që të lehtësojë kufizimet.

“Detyrimi për një dozë të tretë të vaksinës, apo edhe për ata që kanë marrë dozën e dytë për një test negativ PCR, po pamundëson lëvizjen e qytetarëve tanë. Krahas qytetarëve të rastësishëm, po dëmtohen edhe studentët dhe bizneset tona që lëvizin pothuajse çdo ditë drejt Kosovës”, ka shkruar Arifi, duke bërë thirrje për “një sistem më të pranueshëm”.

Të dielën, Ardita Sinani, kryetare e një komune tjetër me shumicë shqiptare në Serbinë jugore, Preshevës, ndau gjithashtu një kërkesë në rrjetet sociale që Kosova të lehtësojë masat. Sinani tha se vendimi i së premtes kishte “ndikuar dukshëm në lëvizjen e lirë të qytetarëve të Preshevës”.

Sinani shtoi se disa qytetarë nuk mund të marrin dozën e tretë të vaksinimit kundër COVID-19 sepse duhen të paktën gjashtë muaj për të kaluar nga doza e dytë.

“Shumë nga qytetarët tanë nuk kanë mjete financiare për të bërë një test PCR sa herë që kalojnë kufirin,” vazhdoi Sinani, duke i kërkuar qeverisë së Kosovës që të “rishikojë” apo “përditësojë” masën.

Bekim Sali, ministri etnik shqiptar i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, të dielën në një postim në Facebook tha se i kishte kërkuar ministrit të Shëndetësisë së Kosovës, Rifat Latifi, në një telefonatë që të rishqyrtojë masën.

“Kam përcjellë edhe shqetësimet e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë detyrime familjare, biznesore dhe të tjera lidhur me Kosovën, të cilët kjo masë i ka kufizuar ndjeshëm”, ka shkruar Sali.

Gjatë fundjavës, mediat kosovare dhe shqiptare raportuan se të paktën dhjetëra qytetarë nuk janë lejuar të kalojnë kufirin Kosovë-Shqipëri për shkak të rregullave të reja. Disa qytetarë thanë për mediat se nuk kishin marrë dozën e tretë sepse nuk kishin kaluar gjashtë muaj nga marrja e dozës së dytë.Kosova ka filluar lëshimin e dozave të treta për COVID-19 më 9 dhjetor. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, qytetarët mund të marrin dozën e tretë të vaksinës vetëm kur të kenë kaluar gjashtë muaj nga marrja e dozës së dytë. Ata mund të marrin një dozë përforcuese pas të dytës vetëm me kërkesë të mjekut.

Burimi:BalkanInsight