Bashkimi lë Alvisën, reagon menjëherë ish i dashuri me të cilin u zu ‘live’

Alvisa dhe Bashkimi ishin çifti më i dashur tek “Përputhen”. Dyshja u alrgua nga programi pasi konfirmoi lidhjen e tyre. Por atëherë kur duket se gjithçka po shkonte përfekt ëpr dy të rinjtë, ka ardhur dhe lajmi i ndarjes. Ka qenë Bashkimi, ai që nëpërmjet rrjetve sociale ka dhënë lajmin. “Njerëz të dashur desha tju informoja nëpërmjet këtij postimi që nga sot më nuk jam në një marrëdhënie me Alvisën.





Më vjen shumë keq që gjërat shkuan kështu dhe gjithashtu më vjen keq për të gjithë ata që na kanë mbështetur që nga dita e parë. Shpresova dhe mendova që pas gjithë asaj që kemi kaluar, pas gjithë atyre sakrificave, mendoja që jashtë gjërat do të ishin ndryshe. Nuk kam qenë ndonjëherë pjesë e asnjë loje dhe nuk dua të jem, prandaj në momentin që e kuptova që pavarësisht çdo përpjekje kur gjërat nuk ecin, më mirë ti stoposh në kohë dhe të jesh i qetë me veten dhe i pastër me të tjerët.

I uroj gjithë të mirat asaj në jetë dhe asnjëherë nuk do ta hedh poshtë për atë që kemi kaluar në program”, ka shkruar ai në Instagram. Duket se kjo ndarje ka sjellë edhe reagimin e Hysenit, ish-të dashurit të Alvisës. Në një postim në rrjete sociale ai ka shkruar’ ”Gënjeshtra dhe mashtrimi kanë një datë skadence. E vërteta mbetet e vërtetë edhe nëse askush nuk e beson. Gënjeshtra mbetet gënjeshtër edhe nëse të gjithë e besojnë”.

Kujtojmë se Hyseni dhe Alvisa patën një përballje shumë të ashpër live përgjatë emisionit, duke akuzuar njëri-tjetrin se po mashtronin në lidhje me raportin e tyre.