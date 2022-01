Dështon mbledhja e Shoqatës së Futbollit të Tiranës, Prodani: Armando Duka shton 20 votues anonimë në vend të Shoqatave legjitime

Ka dështuar mbledhja e Shoqatës së Futbollit të Tiranës. Arsyeja për dështimin e mbledhjes, e cila duhet të mbahej në orën 15:00, është mungesa e kuorumit dhe fakti se kreu i FSHF-së Armando Duka dhe stafi i tij kanë shtuar 20 votues anonimë, duke përjashtuar kështu nga mbledhja shoqatat legjitime të Tiranës.

Të vetëdijshëm për mungesën e votave të mjaftueshme, kreu i FSHF Armando Duka tentoi që të shtonte rreth 20 votues anonimë në vend të anëtarëve legjitimë që ka kjo shoqatë, duke u përpjekur që të imponojë qëndrimin e tij.





Përfaqësuesit e shoqatave të Tiranës kanë deklaruar se FSHF ka prodhuar lista fiktive votuesish në momentin e fundit, duke falsifikuar listat e votuesve, një akt i dënueshëm penalisht. Në këtë mënyrë, rëndohen akuzat në Prokurori për Dukën, i cili përveç akuzës për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës, duhet të përballet edhe me akuzën penale të falsifikimit të emrave të delegatëve.

Por pavarësisht prodhimit të listave me votues fiktivë në momentet e fundit nga FSHF, mbledhja ka dështuar, pasi ky skandal i madh në botën e futbollit shqiptar është denoncuar hapur dhe nga mediat, të cilët mbetën jashtë dyerve të mbyllura.

Kandidati për Shoqatën e Futbollit Rajonale të Tiranës Eduard Prodani ka denoncuar skandalin me manipulimin e listave të votimit nga ana e kreut të FSHF, Armando Duka. Në një dalje për mediat pas dështimit të mbledhjes për shkak të mungesës së kuorumit, Prodani theksoi se i gjithë organizimi i bërë nga Federata është në kushtet e konfliktit të pastër të interesit.

“ Ka manipulim të listave, nuk na është dhënë numri i delegatëve. Nuk mund të shkosh në votime pa ditur se kush voton për ty. Qëllimi është shumë i qartë për të manipuluar listat e delegatëve Mbledhja drejtohet nga njerëz të federatës dhe nuk duhej të bëhej në këtë godinë. Është njësoj sikur mbledhjet e Federatës së Futbollit të bëhen në UEFA.

Kishte fytyra që ne nuk i kishim parë asnjëherë. Asamble tërësisht e manipuluar. Shoqata nuk ka staf, i gjithë organizimi është bërë nga federata në konflikt të pastër interesi. Nuk mund të marrim pjesë në një Asamble në të cilën është e mbushur salla me njerëz që nuk e dimë nga vijnë, ndryshe do ishte që të bëheshim ortak në këtë estradë. Jemi 41 shoqata, aty ishin 67 anëtare”, tha Prodrani.