Ekzekutimi i shqiptarit në Ekuador vë në lëvizje autoritetet, shtohen kamerat për njohjen e fytyrës

Vrasja e 34 vjeçarit shqiptar Ergys Dashi ka ngritur në këmbë autoritetet lokale dhe qendrore në Ekuador. Presidenti i Ekuadorit Guillermo Lasso ka zhvilluar një takim me kryebashkiaken e Guayaquilit Cynthia Viteri dhe drejtuesit e policisë të këtij qyteti për të diskutuar masat që duhet të ndërmerren tani e tutje me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale si ajo e mbrëmjes së 22 janarit.





Një nga nismat në kuadër të këtyre masave është edhe vendosja e kamerave të njohjes së fytyrës së njerëzve në çdo cep të qytetit, duke iu shtuar 2000 kamerave që janë aktualisht. Gjithashtu është diskutuar përdorimi i armëve jo vdekjeprurëse për policinë e këtij qyteti, të cilët po trajnohen në këtë drejtim, shkruan Expreso i Ekuadorit. Ndërsa vetë presidenti Ekuadorian deklaroi se Tannya Varela nuk do të jetë më drejtuese e e Përgjithshme e Policisë së Ekuadorit.

Kryebashkiakja Viteri ka theksuar se i ka propozuar presidentit ekuadorian një nismë ligjore për për të luftuar kriminalitetin në vend, për t’i dhënë fund trafikut të drogës dhe bandave që i drejtojnë ato.

“Nëse do të merren masa, nëse do të ketë dritë jeshile për gjithçka që ka thënë Viteri, gjërat do të përmirësohen, po, por në një kohë të shkurtër krimet do të ndodhin sërish. Trafiku i drogës është armiku ynë më i egër”, u shpreh një qytetar.

Gjatë tre ditëve të fundit qyteti Guayaquil, ka qenë epiqendra e një sërë vrasjesh me pagesë. E fundit ishte ajo e shqiptarit Ergys Dashi mbrëmjen e së shtunës së 22 janarit në restorantin Grilling, në Avenue José Joaquín Orrantia, Sipas burimeve policore, Dashi kishte pasur lidhje me trafikun e drogës. Dashi shënoi edhe viktimën e 11 që ekzekutohet në këtë qytet për prishjen e pazareve të drogës.

KUSH ËSHTË SHQIPTARI I EKZEKUTUAR NË EKUADOR/ U ARRESTUA NË ITALI SI NJË NGA ‘KOKAT’ E ORGANIZATËS SË FRIKSHME KRIMINALE, LIDHJA ME MAFIAN ITALIANE E DERI TEK VRASJA E TIJ

Një operacion masiv i policisë italiane vuri në pranga 32 persona në 18 shtator të vitit 2014 duke goditur një organizatë kriminale e trafikut të drogës e cila drejtohej nga shqiptarët, midis tyre edhe Ergys Dashi i ekzekutuar mbrëmjen e së shtunës në 22 janar në Guayaquil të Ekuadorit.

Organizata kriminale në të cilën bënte pjesë edhe Ergys Dashi menaxhonte trafikun e drogës, ku sasi të mëdha të lëndëve narkotike bliheshin me shumicë, në Shqipëri, Spanjë e Bolivi dhe më pas shpërndaheshin në të gjithë Italinë.

Rrjet i kontakteve dhe lidhjeve me eksponentë të krimit dhe me përfshirjen e trafikantëve të huaj kryesisht me banim në Spanjë, Bolivi dhe Shqipëri, ishte tejet efikas. Ata përdornin karta sim në emër të personave që nuk ekzistonin, ose të blerë me dokumente të falsifikuara, të aftë për të shmangur çdo lloj gjurmim dhe përgjim të telefonave. Kjo organizatë kriminale fitonte në muaj 60,000 dhe 70,000 € në muaj. Akuzat ndaj të arrestuarit ishin ato të bashkëpunimit si një organizatë kriminale e trafikut të lëndëve narkotike, shfrytëzimit të prostitucionit dhe armëmbajtjes pa leje.



Dënimet në Itali

Shtatë nga të arrestuarit u akuzuan gjithashtu për krimin të organizuar ndërkombëtar. Hetimet e vitit 2014 të cilat u koordinuan me Drejtorinë e Anti-Mafia së L’Aquilas bënë që ndaj 32 të arrestuarve 12 prej tyre të dënoheshin me burg, 17 me arrest shtëpie, 3 të tjerë me detyrim paraqitje. Në atë kohë Ergys Dashi ishte vetëm 25 vjeç dhe banonte në Porto S. Elpidio të Italisë. Ndërkohë shqiptarë të tjerë të kapur po nga policia italiane ishin Agron Mata (44), Geraldin Abdihoxha (24), Majlinda Dashi (49) dhe Rigels Yzeiraj (26), Igli Kamberi (29) dhe Amarildo Terziu (24), të dy banues në Barletta. Ndërsa u lanë në arrest shtëpie Arlind Janka, 26 vjeç; Ferdinand Grembi (36), Kreshnik Kura (31), Elis Halilaga (34), Jahja Kazazi (34), raportonte Agjencia e Lajmeve Ansa në atë vit.

Vrasja në Ekuador

Mbrëmjen e së shtunës më 22 janar, Ergys Dashi do të mbetej i vrarë në një restorant në Avenue José Joaquín Orrantia, në afërsi të portit të Guayaquilit prej nga vijnë edhe sasi të mëdha të kokainës. Sipas burimeve policore, Dashi kishte lidhje me trafikun e drogës. Ngjarja ndodhi natën e së shtunës, 22 janar, rreth orës 19:00, kur dy persona njëri prej tyre me një buqetë me lule, hynë në restorant duke iu shmangur stafit dhe kërkuan kartën e vaksinimit teksa më pas kanë qëlluar drejt Ergys Dashit, shkruajnë mediat ekuadoriane. Në vendngjarje, ekspertët e kriminalistikës kanë grumbulluar mbi 20 fishekë të markës Fame, tip 9×19 , sipas karakteristikave të dhëna nga hetuesit. Gjithashtu ata konstatuan se viktima ka marrë disa shtëna në pjesën ballore të kafkës. Fillimisht nuk dihej identiteti i të ndjerit, por pas dërgimit në Laboratorin e Kriminalistikës u konfirmua identiteti i tij dhe origjina nga Shqipëria. Gjatë ngjarjes së rëndë u plagos edhe një vajzë e re, e identifikuar si Angie Romero, 26 vjeç. Ajo ishte ulur në një tavolinë pranë vendit ku ndodhej 34 vjeçari shqiptar.