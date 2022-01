Heroinë e kokainë nga Shqipëria, 23 të arrestuar! Organizata ishte e shtrirë në Turqi dhe Holandë

“Lumenj” droge që trafikoheshin drejt Italisë, veçanërisht nga Shqipëria, Turqia dhe Holanda dhe më pas shpërndaheshin në territorin italian. Policia financiare e komandës provinciale të Brindisit ka zbatuar vendimin e Gjykatës për urdhërarrestet ndaj 23 personave (19 në burg dhe 4 në arrest shtëpie), shumica prej të cilëve shqiptarë, ndërmjet provincave të Brindisit dhe Tarantos, si dhe në Kalabri e në Shqipëri.





Që nga viti 2018, “lupa” e hetuesve, e koordinuar nga Prokuroria, është fokusuar në një organizatë të dyshuar kriminale ndërkombëtare që do të kishte aftësi të konsiderueshme financiare dhe logjistike. Si në Brindisi (veçanërisht në Oria) dhe në Tarantino (në Manduria) kanë mbërritur me kalimin e kohës disa furnizime me heroinë dhe kokainë, që vinin nga Turqia dhe Holanda, duke kaluar nëpër Ballkan dhe të renditura pas një kalimi në Tokën e Shqiponjave, përtej të Adriatikut për të përfunduar më pas në sheshet e ndryshme të shitjeve në rajon dhe në provincën e Reggio Calabria.

Organizata kriminale kryente tregime të rëndësishme dhe fitimprurëse të drogës, aq sa tërhoqi vëmendjen edhe të organizatës mafioze Sacra Corona Unita, e gatshme për të kërkuar pjesën e saj. Hetuesit bënë të mundur hetimin e 45 personave në total për trafik ndërkombëtar droge, zhvatje të rënduar me metodën mafioze, mbajtje në vend publik të armëve të përbashkëta dhe armëve luftarake, dëmtim, shkelje të detyrimeve të vendosura me masën parandaluese, mbikëqyrje speciale dhe pastrimit të parave.

SEKUESTRIMET

Në vazhdën e veprimeve të Policisë Gjyqësore, duke vërtetuar hipotezat hetimore, u sekuestruan 57.526 kilogramë kokainë; 200 gramë heroinë; Rreth 20 kilogramë lëndë prerëse; mbi 200 euro kesh, 2 pistoleta dhe një karikator, 2205 gëzhoja të kalibrave të ndryshëm. Nga hetimet u bë e mundur edhe denoncimi pranë organeve gjyqësore të dy subjekteve me banim në provincën e Brindisit për veprën penale të pastrimit të parave, pasi për të penguar konkretisht identifikimin e origjinës kriminale, shumat e mëdha “likuide” i riinvestuan në aktivitete spekulative. Krahas masave të sigurimit personal, Policia do të vazhdojë edhe me sekuestrimin e pasurive dhe burimeve financiare që u atribuohen disa prej të dyshuarve./Panorama