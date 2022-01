Historia e konfliktit/ A i mjafton Ramës një president “normal”?

Kur foli për pasuesin e Ilir Metës në presidencë, kryeministri Rama i tha deputetëve socialist se i vetmi kriter që i duhej për kreun e ri të shtetit ishte ai i të qënit një njeri normal. Por duke parë historinë e gjatë të konfliktit mes dy institucioneve, gjasat janë që kryeministri të mos jetë treguar i sinqertë. Më shumë se anormaliteti i Metës, shqetësim është mosbindja e tij, krijimi i një poli opozitar në presidencë, që qëndroi si institucioni i fundit i pakapur, gjatë kohës kur opozita dogji mandatet e deputetëve. Ndër vite, presidenca ka krijuar një profil distant nga kryeministria dhe për këtë arsye tensionet mes kryeministrave dhe presidentëve nuk kanë munguar.





Konflikti Meidani-Nano

Rexhep Meidani u zgjodh nga radhët e socialistëve në vitin 1997. Në një kohë të vështirë, kur shteti tentoi të çohej në këmbë nga kaosi i vitit të mbrapshtë, mesazhet e përbashkimit ishin mjeti kryesor i presidencës, megjithatë përplasjet nuk munguan. Protesta e 14 shtatorit dhe roli që mbajti presidenti Meidani pas largimit te Nanos ne Maqedoni ishte një nga momentet vendimtare që shenjoi marrëdhënien mes tyre. “Duke jetuar edhe Presidenti në një mjedis të politizuar dhe ballkanas si Shqipëria, edhe ai nuk mundi të ruajë Presidentin si institucion, jo veten se nuk është problemi të ruash veten nga lobingje apo grupime transitore politike që reflektonin ndryshimet në qeveria apo në debatin politik midis palëve. Natyrisht, nuk arriti dot të bëhet President i të gjitha palëve” e ka cilesuar Nano ne nje interviste të vonë.

Konflikti Moisiu-Nano dhe Moisiu-Berisha

I ngjizur president nga kontakti konsensual Nano-Berisha, Alfred Moisiu i dha presidencës profilin e një institucionit gjithnjë në oponencë me kryeministrinë. “Marrëdhënia me Kryeministrin Nano në aparencë ka qenë e kujdesshme dhe pse punonte nën rrogoz, kurse me Kryeministrin Berisha jemi përplasur hapur dhe në mënyrë shumë brutale nga ana e tij” kujtoi në një intervistë të mëvonshme Moisiu. Pwrplasja me Berishwn u bë më e fortë për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm apo për ndryshime kushtetuese. “Ndodhi që, shkon drejtori i Aviacionit Civil, Gazmend Dibra u bënte presion nipave të mi që kishin kompani ajrore ‘thoni dajës të firmosë shkarkimin e prokurorit, edhe çdo gjë zgjidhet mirë.’ Ky ishte një lloj takimi i tipit mafioz. Si ka mundësi që kryeministri t’i bëjë rikatim presidentit, kryetarit të shtetit. Këto gjëra, unë i kam goditur shumë. Çfarë janë këto?”, tha ai.

Konflikti Topi-Berisha

I zgjedhur president me votat e Partisë Demokratike dhe të mbështetësve të Fatos Nanos, presidenti Bamir Topi u distancua gradualisht nga partia që e votoi. Kulmi i konfliktit me Berishën ishte në 21 Janar, kur kryeministri e quajti “horr bulevardi”, ndërsa Topi i qëndroi deri në fund rezistencës ndaj presionit të kryeministrisë. Ndarja qe aq e fortë, sa edhe pas mbarimit të mandatit, partia që krijoi Topi nuk ka qenë kurrë në koalicion me Partinë Demokratike.

Konflikti Nishani-Rama

Me kryeministrin Berisha, presidenti Nishani nuk dha asnjë shenjë rebelimi. Por në vitet kur kryeministër ishte Edi Rama, Nishani ishte një president që nuk ngurroi t’i kundërvihej kryeministrit duke i qëndruar besnik forcës nga kishte ardhur. Një ndër konfliktet më të zhurmshme mes të dyve ishte ai për emërimin e Visart Zhitit, si ambasador në Vatikan një dekret që Nishani refuzoi ta firmoste duke marrë mbi supe të gjithë sulmet e Ramës.

Konflikti Meta-Rama

I zgjedhur në presidencë me votat e socialistëve dhe me ato të LSI, Ilir Meta nuk e fshehu asnjëherë se nuk do të ishte një president kokëulur ndaj mazhorancës. Edhe kur i dha votat, Edi Rama e vlerësoi pikërisht për këtë arsye. Megjithatë ndër vite, konflikti u ashpërsua deri në ekstrem, jo vetëm në akuza dhe ofendime, por edhe në vendimmarrje. Kulmi ishte kur Meta refuzoi dekretimin e Ministrit të Jashtëm, Gent Cakaj, duke vendosur një precedent në historinë e marrëdhënieve mes dy institucioneve. Nuk kanë munguar përplasjet për zgjedhjet, Gjykatën Kushtetuese, dekretimin e ministrave etj.

Nëse ka një leksion që të mëson historia e emrave që ngrihen në postin e presidentit është se ata tentojnë përherë të ruajnë një profil të pavarur duke përshkallëzuar përplasjen me kreun e qeverisë. Pikërisht për këtë, Ramës nuk i duhet një njeri normal në presidencë, por edhe i bindur. Dhe duke parë eksperiencën me Metën, nuk është çudi që shefi i socialistëve të zgjedhë një klon të tij si president./GSH.al