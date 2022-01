Kriteri i Ramës për presidentin e ri: Mjafton të jetë njeri normal!

Kryeministri Edi Rama se presidenti i ri i vendit apo presidentja e re, që mund të “vijë” edhe nga jashtë territorit të Shqipërisë, do zgjidhet më së pari nga grupi parlamentar i PS-së. Ndërsa tha se situata që është krijuar në PD, e ka bërë të vështirë procesin për konsultime për zgjedhjen në krye të shtetit “të një njeriu normal”, tha Rama.





“Një kryetar dhe kryetare shteti që t’i ktheje normalitetin njerëzor moral e institucional zyrës së Presidentit të Republikës. Nuk do bjerë nga qielli, me siguri do gjendet mes nesh këtu në territorin e Republikes se Shqipërisë apo ne territorin shpirteror te kombit tone se mund të jetë edhe jashtë Republikës se Shqipërisë por e kemi detyrim ti japim asaj zyre mundësine që për 5 vitet e ardhshme të ketë një njeri normal”, tha Rama.

Sipas tij, konsultimi me opozitën është i vështirë për shkak të përçarjes që ekziston në PD, por ndërkohë këshillimi do të kryhet me qytetarët.

“Në muajin prill na duhet të zgjedhim presidentin e do e zgjedhë ky grup parlamentar në radhë të parë. Komplikimi i skajshëm i situatës me krijimin e dy PD na bën të vështirë të gjejmë adresën se ku ta kërkojmë dialgoun me opozitën parlamentare por ne ndërkohë duhet të mendojmë për mënyrën se si mund të këshillohemi me qytetarët edhe për këtë vendimmarrje.

Në një mënyrë apo tjetër duhet të gjejmë rrugën për të mbledhur opinionet e njerëzve për presidentin apo presidenten e re. Pas një serie personazhesh që e kanë degraduar figurën e Presidentit ne nje prezence minuse per institucionin e kreut te shtetit, për të thënë më të paktën, ne kemi përgjegjësinë e madhe qytetare politike e kushtetuese që ti japim popullit shqiptar në krye të shtetit një njeri normal në radhë të parë” u shpreh Rama.