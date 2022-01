Në burg se krahasoi Erdganin me “kaun”/ Si po e mbrojnë mediat botërore gazetaren e guximshme të Turqisë

“Kur kau futet në pallat, ai nuk bëhet mbret, por pallati bëhet stallë”, ka mjaftuar kjo shprehje popullore turke për të ngacmuar nervat e presidentit Erdogan dhe menjëherë aparati shtetëror turk u vu në lëvizje. Gazetarja Sedef Kabash ka përfunduar në qeli, ditën e shtunë duke provokuar një fortunë në Turqi. Autoritetet thonë se ofendoi Presidentin Erdogan kur e krahasoi me “kaun”.





Nga salla e gjyqit Kabash tha se citoi një shprehje të urtë popullore dhe se nuk e pranonte akuzën. Megjithatë ky nuk ishte arrestimi i saj i parë. Por kush është gazetarja e famshme turke?

Sedef Kabash lindi në Londër në vitin 1968. Baba i saj ishte një dizenjues bizhuterish, që u shpërngul sërish në Turqi, disa vite pas lindjes të së bijës. Pas një shkollimi profesional dhe disa masterash, Sedef arrin të bëhet një ndër gazetaret më të famshme në vend.

Intervistat me disa nga personazhet më të spikatur, kanë shenjuar karrierën e saj, duke e shndërruar në një ikonë televizive, por gjithnjë kritikuese ndaj qeverisë dhe Erdogan. 8 vite më parë provoi për herë të parë qelinë e burgut. Në atë kohë djalit të saj 5-vjeçar i morën edhe kompjuterin. Gazetarja deklaroi se shtëpia e saj u kontrollua dhe ajo u arrestua me akuzën se “shënjestroi ata që morën pjesë në luftën kundër terrorizmit”.

Sedef është e martuar me Rıdvan Beşoğlum, drejtues të një kompanie të famshme në Turqi. Çifti ka një djalë dhe jetojnë në Stamboll. Lajmi gjeti mbështetje në të gjitha mediat ndërkombëtare.

Uashington Post shkruan se në Turqi, dhjetëra mijëra njerëz hetohen çdo vit për fyerje të presidentit, sipas një pjese të vjetër të kodit penal që Erdogan, vitet e fundit, e ka zbatuar fuqishëm kundër kundërshtarëve politikë. Shifrat nga Ministria e Drejtësisë e Turqisë treguan se prokurorët ndoqën më shumë se 31,000 raste të fyerjes së presidentit në vitin 2020. Gati një e treta e këtyre rasteve rezultuan në akuza formale, tha ai. Redaktori i kanalit Tele1 Merdan Yanardag kritikoi arrestimin e zonjës Kabash. “Ndalimi i saj në orën 2 të mëngjesit për shkak të një proverb është i papranueshëm,” tha ai. “Ky qëndrim është një përpjekje për të frikësuar gazetarët, mediat dhe shoqërinë”.

BBC shkruan se heshtja e Erdogan ndaj kritikëve ka shkaktuar alarm jashtë vendit, duke ndikuar në marrëdhëniet e ftohta me BE-në, e cila ka ngecur në përpjekjen e Turqisë për t’u bashkuar me bllokun.

“CNN” ka sjellë në vëmendje edhe reagimin e ministrit turk të Drejtësisë, i cili nuk i ka përmendur as emrin gazetares në statusin e tij. “Abdulhamit Gul reagoi me një postim në Tëitter të shtunën ku nuk përmendej emri i Kabas: “I mallkoj fjalët e shëmtuara që synojnë Presidentin tonë, i cili u zgjodh me votat e kombit tonë. Këto shprehje të pafundme dhe të paligjshme që vijnë nga zilia dhe urrejtja do të gjejnë përgjigjen e meritojnë në ndërgjegjen e kombit dhe përpara drejtësisë”, shkruan CNN.

Drejtori i Komunikimit Presidencial i Turqisë, Fahrettin Altun shkroi në një postim në Twitter të shtunën, “Politika, opozita dhe gazetaria kanë të gjitha moral. Ata që e shohin shumë këtë moral në këtë vend janë njerëzit e varfër që nuk kanë respekt për veten. Një e ashtuquajtur gazetare po fyen hapur Presidentin tonë në një kanal televiziv që nuk ka qëllim tjetër veç përhapjes së urrejtjes!!”

Kabash rrezikon nga 1 deri në 4 vite burg, por presioni ndërkombëtar është i madh, megjithëse Kabash nuk është e vetmja që e pëson në këtë mënyrë në Turqi.