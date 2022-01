‘Ngrin’ Shqipëria, temperatura të ulta, borë dhe ngrica. Ja parashikimi i motit

I ftohti që ka përfshirë vendin do të vijojë në ditët e para të kësaj jave. Gradualisht në mesjavë këto masa do të tërhiqen ashtu sikundër dallohen dhe në vlerat e temperaturave të parashikuara më poshtë.





Gjatë së hënës në verilindje nuk do të mungojnë në formë të izoluar flokë dëbore. Ardhja e masave më të ngrohta gjatë së premtes do të sjellë sistem vranësirash të cilat në jug do të pasohen pasdite e në mbrëmje me reshje shiu të dobëta. Po kështu në zonat malore do të rinisë bora e dobët.