Përfitimet ekonomike, dëmi në bujqësi dhe presioni i krimit/ Argumentet pro dhe kundër legalizimit të kanabisit

Shqipëria po shqyrton mundësinë që të legalizojë kultivimin e marijuanës mjekësore. Kryeministri Edi Rama e hodhi idenë duke thënë se po studiohet mundësia e prodhimit të marijuanës mjekësore dhe nënprodukteve të saj në vend. Lidhur me këtë çështje kryeministri ka publikuar pyetjen e gjashtë në kuadër të nismës së “Këshillimit Kombëtar”, e cila lidhet me legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Rama shkruan se, “kemi nevojë të lëmë pas krahëve llogoret përçarëse të partive dhe të dëgjojmë më shumë njeri-tjetrin”. Por cili është përfitimi i kësaj nisme për vendin? A ndikon ajo pozitivisht apo negativisht në ekonomi? Ekspertët e këtij sektori janë të ndarë. Disa mendojnë se sjell shumë të ardhura, ka shumë ofertë, të tjerë që sjell më shumë dëme se përfitime. Eduart Sharka, kryetar i sindikatës “Fermerët e bashkuar” ngre një tjetër problem. Sipas tij, me kalimin e kësaj nisme, do të kishim kriminalizim të ekonomisë bujqësore dhe do zhdukeshin prodhimet e tjera.





Selami Xhepa thotë se përfitimi financiar që mund të ketë kjo industri është i papërfillshëm, krahasuar me dëmin që mund t’i shkaktojë bujqësisë dhe sigurisë ushqimore. “Shqipëria është një vend me një sipërfaqe të kufizuar bujqësore, nëse do të përdorte sipërfaqe të mëdha të bujqësisë të dedikuar për këtë qëllim, mendoj se kjo cenon sigurinë ushqimore të vendit. Pra, kjo vjen kundër traditës. Këto produkte mund të kenë një çmim më të lartë në treg dhe do të tërhiqnin vëmendjen e të gjithë fermerëve dhe për pasojë do të neglizhohej pjesa tjetër e bujqësisë”, – u shpreh Selami Xhepa. Në luftën mes tregut ilegal të trafikimit të kanabisit dhe atij legal për qëllime mjekësore, Xhepa vlerëson se i pari mund të fuqizohet më tepër se ai ligjori. “Këtu e shikoj prapë problemin, te mundësia për të kontrolluar. Sipërfaqet mund të licencohen për kultivim të kanabisit për qëllime mjekësore, por në fakt, ne nuk e dimë nëse ato mund të përdoren edhe për të prodhuar një tjetër produkt, që mund të tregtohet në tregun e zi”.

Pëllumb Nako, ekspert i çështjeve të sigurisë e shikon me shumë rezerva këtë propozim. “I druhem një aktiviteti paralel kriminal. Në aspektin e sigurisë nuk shton apo pakëson ndonjë gjë. Duhet filluar ngadalë e matur mirë përpara një vendimi të caktuar”.

Eksperti ekonomisë, Adrian Civici, i pyetur se cili mund të jetë përfitimi ekonomik nga legalizimi i kanabisit, shprehet: “Duhet bërë shumë kujdes e duhet të jetë monopol shtetëror me rregulla shumë strikte. Legalizimi i kanabisit për qëllime mjekësore dhe farmaceutike sot është i autorizuar në më shumë se 30 vende të botës, një pjesë e të cilave e kanë autorizuar edhe përdorimin e tij për qëllime rekreative. Bëhet fjalë për një treg ndërkombëtar në ekspansion të shpejtë, që në pesë vitet e fundit ka shkuar nga 10 në rreth 50 miliardë euro. Fitimet nga industria e kanabisit janë të konsiderueshme edhe për vende të vogla apo të ngjashme me Shqipërinë. Mjafton t’i referohemi shembullit të Maqedonisë së Veriut, që e legalizoi kanabisin për qëllime mjekësore në vitin 2016 e që sipas të dhënave qeveritare, ka filluar të ketë një përfitim prej 100 milionë USD në vit. Nëse do ta konceptojmë si duhet, brenda standardeve më të mira ndërkombëtare të këtij procesi e aktiviteti dhe mbi të gjitha, nëse do të jemi në gjendje ta menaxhojmë e kontrollojmë që ai të zhvillohet strikt e vetëm për qëllimin kryesor të tij, ‘përdorimin mjekësor’, kozmetik apo ushqimor, atëherë mund të shpresohet në përfitimet e mëdha ekonomike që vijnë nga ky proces.

Drejtori i Qendrës Shqiptare për Kërkime ekonomike, Zef Preçi, shprehet se legalizimi i kanabisit në këtë moment është i rrezikshëm për ekonominë dhe bujqësinë. Preçi e lexon këtë nismë dhe amnistinë si një presion nga që po i bëhet qeverisë nga bota e krimit. “Vendi përballet me sfida të mëdha, sidomos në ekonomi, e cila tashmë po futet në depresion. Në këto kushte, qeveria ndodhet në situatë të vështirë për të siguruar burime të mjaftueshme financiare për vazhdimin e aktivitetit të saj. Shtrimi i këtij problemi në ditët e sotme së bashku me amnistinë fiskale mund të lexohet edhe si presion në rritje i grupeve kriminale për qeverinë”, u shpreh ai.

Edhe eksperti Mateo Spaho e vlerëson të papërshtatshëm momentin për të legalizuar kanabisin në vendin tonë. “Shteti shqiptar ka dëshmuar paaftësinë e vet për të qeverisur gjëra më të rëndësishme dhe jo më procese delikate, siç është çështja e kultivimit të kanabisit. Një llogari e mirë duhet bërë jo vetëm për të parë të ardhurat, por duke parë edhe kostot ekonomike dhe indirekte që rrjedhin nga kjo gjë”, tha më tej Spaho.

Analisti Fatos Lubonja është shprehur kundër legalizimit të kultivimit të kanabisit në Shqipëri për arsye mjekësore. Sipas tij, janë disa arsyet që po e shtyjnë qeverinë shqiptare të shkojë drejt legalizimit. “Unë dua të them që Shqipëria asnjëherë s’ka reshtur së trafikuari kanabis, përkundrazi e ka rritur atë ndër vite. Tani jemi në një situatë ku me krizën që ka krijuar pandemia, ka pakësuar të ardhurat e ndershme dhe në mungesë të këtyre e prurjeve të emigrantëve, qeveria po mendon që atë gjë që e luftoi, ta përqafojë, po u shkel një sy trafikantëve. Duke i hapur rrugën legalizimit e kultivimit të kanabisit medicinal, qeveria u hap rrugën të gjithë atyre që janë marrë me këtë punë”.