Shpërthim tritoli dhe kërcënime për Armando Dukën në kulmin e fushatës për FSHF-në

Në kulmin e përplasjes për votimin e delegatëve që do të zgjedhin kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit ka ndodhur një shpërthim tritoli në shtëpinë e Armand Dukës. Ngjarja ka ndodhur në mbrëmje rreth orës 22.00 dhe në shtëpinë e kreut të FSHF-së që kërkon një mandat të gjashtë ishte vetëm bashkëshortja dhe djali i tij.

Mësohet se kamerat kanë filmuar një person që vendos lëndën plasëse dhe më pas largohet. Shtëpia e Dukës është rrethuar nga forca të shumta policie, ndërsa vetë kreu i FSHF-së tha se ishte i shokuar nga ngjarja.

“Nuk kam mundësi me dhënë deklarata. Jam shokuar. Nuk e kam idenë. E ka dëgjuar gjithë Durrësi më kanë vënë dinamit te dera e shtëpisë. Nuk kemi dëmtime, porta është larg nga banesa por shpërthimi është i madh. I kam filmimet. Duket një njeri me kapuç që është afruar te porta dhe ka vendosur dinamitin te mekanizmi i hapjes. Këto hetues janë të gjithë të aftë dhe maksimumi deri nesër do t’ju bëjnë të ditur se kush është” është shprehur Duka.