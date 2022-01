Shpërthimi në banesën e Armand Dukës, reagon Basha: Degradim i pushteti të korruptuar, drejtësia të mos rrijë duarkryq!

Kryedemokrati Lulzim Basha ka reaguar për zhvillimet e sotme me Federatën Shqiptare të Futbollit si dhe shpërthimin me eksploziv në afërsi të shtëpisë së Armand Dukës.





Postimi i Bashës:

“Zhvillimet rreth FSHF-së tregojnë edhe njëherë degradimin e një pushteti të korruptuar që qëllim të vetëm ka zaptimin me çdo mjet, të çdo institucioni. Strategjia e tensionit, e shpalosur ditën e sotme, që kulmoi me eksplozivin e vendosur këtë mbrëmje në banesën e familjes Duka duhet të ndërpritet me urgjencë dhe drejtësia të mos qëndrojë duarkryq”.