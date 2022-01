Vrasja për hakmarrje në Lezhë, kryetari i pajtimit të gjaqeve: Gjakmarrja, nga drejtësia e munguar!

Kryetari i misionit të pajtimit të gjaqeve në Lezhë, Pjetër Gjoka ka reaguar në lidhje me vrasjen që ndodhi sot në Manati. 17-vjeçari Florian Pervathi vrau 65-vjeçarin Lek Lekgjonaj, vëllanë e vrasësit të babit të tij, krim që ndodhi në 2009-ën.





Në një prononcim për mediat, Gjoka tha se i njeh shumë mirë të dyja familjet, ndërsa kujton zanafillën e krimit. Sipas tij, Floriani në kohën që iu vra babai ishte diku te 4-5 vjeç, ndërsa shton se ai ka mbajtur të zgjuar ndjenjën e hakmarrjes ndaj vrasësit të babait të tij. Mes të tjerash pajtuesi i gjakut vë gishtin akuzues te drejtësia, pasi sipas tij vrasësi i babait të 17-vjeçarit u dënua me pak vite burg, ndërsa më pas iku jashtë shtetit.

“Kam njohur edhe Lekë Lekgjonaj. Më kanë ardhur te zyra që të ndërhynim që situata të qetësohej. Vrasja e babait të autorit në vitin 2009 ndodhi për çështje banale, ordinere, por për ngatërresa të çastit për bagëti dhe më pas ndodhi gjëma. E ka lënë këtë fëmijë dhe një djalë tjetër, dhe gruan. Më pas shumë shpejt, gruaja e tij u vetëvra me helm. Këta dy fëmijë mbetën jetimë. Floriani në atë kohë ka qenë 4-5 veç. Është për të nxjerrë mësim se si një fëmijë 5-vjeç kur është bërë vrasja, e ka përjetuar sigurisht humbjen e dy prindërve që në atë moshë. Ai është gatuar me këtë gjë, me humbjen e të dy prindërve, që erdhi deri sot që me gjakftohtësi të kryente këtë krim. Ai nuk ka bërë tentativë. Ka qenë krejt koshient për atë që ka kryer. Mosha e re bën punën e vetë.

Për koiçidencë Leka u vra në vendin e vëllait të autorit të vrasjes. Te shtëpia e tij, në oborrin e tij. Disa media thonë se kanë qenë pajtuar. Jo nuk është e vërtetë. Ne kemi ndërhyrë me ato mundësi që kemi pasur, pasi s’ka pasur palë. Fëmijët ishin të vegjël, bashkëshortja u vetëvra dhe s’kishim me kë komunikonim. Pas 4-5 ditësh kur ndodhi ngjarja, më tha se çfarë të bëj unë; i thash ki kujdes se ngjarja është e rëndë. I ndjeri më thoshte; skam faj, s’kam pse druaj. Por ç’e do, nuk funksione gjërat kështu. E kam takuar para nja dy muajsh. S’kishte shqetësim. Vëllai i viktimës së sotme, ka mbaruar dënimin, 4-5 vite burg. Ai ndodhet jashtë shtetit. S’kishte mundësi që të merrte kush përsipër që të bëhej pajtimi. Deri në moment që ndodhi, askush se ka pritur. As nga familja e viktimës sot as nga ata të autorit. Është çudi e madhe se si ka mundësi që një adoleshent të ruaj kaq të freskët dhe me mllef atë ngjarje. Gjakmarrja është fenomen i vjetërsuar, por ja që dhe të rinjtë e vuajnë, është plagë e rëndë. Organet e drejtësisë deri tani kanë qenë pjesë e këtij fenomeni. Pasi ndëshkimi nga shteti duhet të jetë maksimal. Shpresoj që ky problem dhe probleme të ligjit për gjakmarrjet, shteti i ka forcuar shumë. Nëse bëhet një vrasje me paramendim, dënohet me të paktën 25 vite burg.”, tha Pjetër Gjoka.