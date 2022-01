Zgjedhja e kreut të Shoqatës së Futbollit në Tiranë, Shakohoxha: Sot u bë një mashtrim shumë i shëmtuar. Po provohet të trukohen zgjedhjet

Dritan Shakohoxha, kandidat për president të FSHF ka reaguar ashpër në lidhje me zgjedhjet që u mbajtën sot për kreun e Shoqatës së Futbollit në Tiranë.





Në një intervistë për emisionin ‘Sport News’ në ‘News24’ Shakohoxha tha se po provohet të trukohen zgjedhjet.

“Po provohet të trukohen zgjedhjet. Sot u bë një mashtrim shumë i shëmtuar. Në mbledhje ishin njerëz që s’kishin lidhje me futbollin. Kjo është hera e parë që na jepet lista e delegatëve. Lista të trukuara, pse kanë frikë nga vota? Kudo kanë bërë trukime, zero transparencë.”, tha Shakohoxha.

Sipas Shakohoxhës, ky proces votimi sot ishte nul. “Vendimi që u mor sot ishte nul. Se bën dot hapur manipulimin, se do shkosh në gjykatë. Në fillim do i drejtohemi anëtarëve tanë. Loja e futbollit në Shqipëri ka humbur fair play. Mesazhi i fundit është pse ka frikë FSHF që të publikojë emrat e kandidatëve? Qe të luftojë fair play me votë?”, tha Shakohoxha.