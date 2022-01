Një 56-vjeçar është gjetur i pajetë në rrugë në Pogradec. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:00, në hyrje të fshatit Zagorçan. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet A. C., 56 vjeç, banues në fshatin Gështenjas, Pogradec.





Nga të dhënat e para dyshohet se mund të ketë humbur jetën nga infarkti i zemrës.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.