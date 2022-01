Nard Ndoka ‘godet’ sërish: Basha e ka marrë rrugën e m**tit

Nard Ndoka është treguar i ashpër mbrëmjen e djeshme, teksa ka qenë i ftuar në një studio televizive për të folur rreth situatës në PD. I ashpër me kryedemokratin, Ndoka nuk e ka fshehur irritimin në fjalën e tij.





“Basha është me pikë minimale në Shkodër, baza e partisë e ka braktisur. Edhe ata që janë me Bashën, iu vjen turp të thonë se janë me atë. Ky proces erdhi në kohën e duhur, që të ndahet shapi nga sheqeri, mes Bashës dhe PD-së.

Ky nuk është halli i Berishës, por është problem për të zgjidhur situatën e rrënuar në PD-në aktuale. Grupi i Rithemelimit është PD e vërtetë. Basha s’mund të jetë kurrë lider. Basha do ta vazhdojë rrugën e m*tit që ka marrë. Nuk duhet t’i shkojmë nga mbrapa, sot ka ballafaqim dhe është shumë e rëndësihme që ka ballafaqim”, u shpreh Ndoka i ftuar tek Syri tv.