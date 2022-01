Sarah zbulon gjendjen e rënduar të Beatrix: Kam folur me mamanë e saj…

Sarah dhe Beatrix kanë qenë mikesha në shtëpinë e Big brother. Historitë e tyre të dashurisë me Donaldin dhe PM i afruan edhe më shumë dy vajzat, që ndonëse patën debate të vogla mes tyre, ditën sesi t’i kapërcenin. Tashmë të dyja kanë lënë shtëpinë e Big-ut për t’ju rikthyer jetës saj.





E ndërsa Sara jeton dashurinë me PM, duket se gjendja e Beatrix vijon mos të jetë e mirë. Në rrjetet sociale, blogerja është pyetur nëse ka folur me Trix, tashmë që ajo është jashtë. Ish-banorja u shpreh se ska arritur të flasë me të, por vetëm me mamanë e saj, për ta pyetur rreth gjendjes së saj. Ashtu si dhe ditë më parë u tha, këngëtarja është në një gjendje të rënduar psikologjike, pasi është ndeshur me komentet pasi ka lënë shtëpinë.

Të dielën ajo mungoi në Fuin Club, pikërisht për shkak të kësaj gjendjeje. E mesa duket ajo për momentin është shkëputur edhe nga miqtë dhe rrjetet sociale, për të marrë kohën e saj dhe të kapërcejë këtë moment delikat që po kalon.