“S’besoj se është aq e ekzagjeruar, u vesh me të zeza”/ Einxhel debaton me Donaldin: Nuk besoj tek lidhja jote me Beatrix!

Moderatorja Einxhel Shkira dhe aktori Donald Veshaj janë përfshirë në një debat gjatë spektaklit të sotëm për mungesën e komunikimit mes njëri-tjetrit brenda shtëpisë së BBV.





Duket se marrëdhënia mes tyre është tensionuar që prej largimit të Dj Dagz nga shtëpia teksa Donaldi nuk e zgjodhi atë në zinxhirin e shpëtimit.

Gjatë debatit në spektaklin e sotëm, Einxhel përmendi se si Donald qëndroi vetëm pasi Beatrix u largua nga shtëpia.

Einxhel: Nuk besoj te lidhja e Donaldit me Trixën.

Donald: Aa tani nuk beson. Ti punon te bashkia e Orikumit. Ti di çdo gjë pastaj fol për çdo gjë.

Einxhel: Atë po e bën ti.

Donald: Siç e përmendi gjithmonë Dagzi Dagzi, unë di t’ia tregoj respektin një shoku. Por me këto veprime që ka bërë Einxheli në këtë fazë loje, sic nuk më ka ardhur mirë me Dagzin në një moment. Shkoni lëpiheni aty me njëri-tjetrin.

Ilir: Ne rrimë dyshe dyshe gjithë ditën me atë që kemi më të afërt.

Einxhel: Ke gjithë këto ditë pse nuk mi ke thënë por i ke lënë për prime?

Donald: Unë besoj tek Einxheli me Dagzin. Nuk besoj se është aq e ekzagjeruar, u vesh me të zeza.

Einxhel: Ti zure cepat e shtëpisë, u ngujove. Këtu ke dhe frikë të mërzitesh se të bën Donaldi vejushë.

Donald: Më lër të flas o urbanistika e Orikumit. Kam qenë unë që për Sarën i kam thënë Trixës “mos”. Nëse flasim për shokë, kurrë nuk do të lija Trixën të thojë diçka. Unë e kam treguar se çfarë shoqërie kam pasur.