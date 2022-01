Tritoli në banesën e Armand Dukës, “Associated Press”: Një ekip i UEFA-s do të vizitojë Shqipërinë

“Associated Press” ka shkruar mbi ngjarjen e shënuar mbrëmjen e së hënës në Durrës, ku u vendos një sasi e vogël tritoli në derën e jashtme të banesës së presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.





“Një shpërthim tronditi shtëpinë e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, pa shkaktuar të lënduar, tha të martën zëdhënësi i tij.

Incidenti bëri që organi qeverisës i futbollit evropian UEFA të shprehë shqetësime për sigurinë e kryeqytetit, Tiranë, si pritës i finales së Conference League së Evropës më 25 maj.

UEFA tha se zyrtarët e saj do të udhëtojnë së shpejti në Shqipëri për të diskutuar shqetësimet e vazhdueshme rreth ndërhyrjeve politike në futboll atje, përpara zgjedhjeve të Federatës. Nëse Duka do të humbiste zgjedhjet presidenciale më 2 Mars, atij do t’i duhej të hiqte dorë nga vendi i tij në komitetin ekzekutiv të UEFA-s në zgjedhjet e vitit të ardhshëm.

Zgjedhjet në Shqipëri kanë shkaktuar një përplasje mes Dukës dhe bashkisë së Tiranës, e cila e ka akuzuar atë për korrupsion. UEFA tha se delegacioni i saj dëshiron të “diskutojë çështjet aktuale dhe të ngrejë shqetësimet e saj në lidhje me organizimin e sigurt të Conference League së Evropës 2022 UEFA në Tiranë, në dritën e ngjarjeve të fundit”.

Shpërthimi ndodhi të hënën në shtëpinë e Dukës në qytetin port të Durrësit, tha zëdhënësi i tij Andi Verçani. Gruaja dhe djali i Dukës ndodheshin në shtëpi, por nuk u lënduan. Ai ishte në Tiranë.

Kamerat kapën një imazh të një personi me kapuç që me sa duket vendoste eksplozivin. Të martën, Duka tha se kishte marrë një mesazh me tekst kërcënues për jetën, ku i kërkonte të jepte dorëheqjen.

59 vjeçari Duka drejton Federatën Shqiptare të Futbollit që nga viti 2002 dhe kandidon për rizgjedhje si kandidati kryesor. UEFA e përshkroi ndërhyrjen e jashtme në futbollin shqiptar si “qartësisht të papranueshme” dhe një shkelje të rregullave të saj ligjore. UEFA zgjodhi Shqipërinë për të pritur finalen e Europa Conference League në stadiumin kombëtar prej 22,000 vendesh, i cili u hap në 2019.”