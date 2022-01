Vit pas viti/ Si ka ndryshuar perceptimi i korrupsionit tek qeveria në 8 raportet e fundit të Transparency

Shqipëria vazhdon të “lundrojë” në të njëjtat ujëra përsa i përket perceptimit të korrupsionit, sipas raportit të përvitshëm të Organizatës ‘Transparency International’ për Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit në botë.





Këtë vit ka pasur një rënie të lehtë në renditje, çka përkthehet në perceptimin e shtuar për qytetarët shqiptarë në lidhje me korrupsionin. Nga 100 piikët e mundshme, kemi marrë 35, ku zero është niveli më i lartë i korrupsionit dhe 100 pikë do të thotë mungesë korrupsioni.

Duke e krahasuar me vitin e kaluar, Shqipëria kishte 36 pikë.

Por, si ka ndryshuar trajektorja e Shqipërisë nga viti 2014 deri në 2021?

Kulmin e vlerësimit në këtë raport, Shqipëria e ka arritur në vitin 2016 ku vlerësohej me 39 pikë në këtë Indeks, ndërkohë që, pozicionimin më të keq e ka pasur në vitin 2014, kur vlerësohej nga ‘Transparency International’ me vetëm 33 pikë. Ndërkohë, pas kapjes së kulmit në vitin 2016, nga viti në vit, Shqipëria është renditur mes 35 dhe 36 pikëve, duke qenë kështu në ‘mesin e artë’ të atyre vendeve që kanë bërë përparim mesatar në luftën kundër korrupsionit.

Në vitin 2014 Shqipëria renditej me 33 pikë, duke qenë në të njëjtën linjë me Ekuadorin, Etiopinë, Kosovën dhe Malauin. Në këtë vit, Shqipëria renditej më mirë se Bregu i Fildishtë, Republika Domenikane, Guatemala, Mali dhe Bjellorusia. Ndërkohë, renditej më keq në indeks sesa Indonezia, Meksika, Argjentina dhe Nigeria. Listën e Indeksit në 2014 e kryesonte Danimarka.

Në vitin 2015 Shqipëria shënoi një rritje të konsiderueshme ku nga 33 pikë një vit më parë, shkoi në 36 pikë, duke u renditur njëlloj me Egjiptin, Algjerinë, Indonezinë, Marokun dhe Perunë. Në këtë vit vendi ynë renditej më mirë se Armenia, Mali, Filipinet apo Bolivia. Por, ishte në disfavor në krahasim me Sri Lankën, Kolumbinë, Kinën, Liberinë dhe Zambian. Edhe në vitin 2015 kryesonte Danimarka.

Në vitin 2016 Shqipëria vijon rritjen e saj të pandalshme në këtë indeks, ku nga 36 pikë në 2015-n, ajo shkoi në 39 pikë, duke qenë njëlloj me Bosnje-Hercegovinën, Xhamajkën dhe Lesoton. Shqipëria renditej më mirë se Panamaja, Zambia, Kolubia, Maroku dhe Maqedonia e Veriut, por më keq se India, Kina, Brazili apo Bjellorusia. Edhe në 2016-n lista kryesohej nga Danimarka.

Në vitin 2017 Shqipëria fillon trajektoren e saj rënëse, ku nga 39 shkon në 38 pikë në renditjen e Indeksit, duke qenë njëlloj me Bosnje – Hercegovinën, Sri Lankën, Guajanën dhe Timor Leste. Këtë vit, vendi ynë renditej më mirë se Brazili, Kolumbia, Indonezia, Panamaja, Peruja, Tajlanda dhe Zambia, por më keq se Ishujt Salomon, Kuvajti dhe fqinji ynë, Kosova. Në vitin 2017 Danimarka i dorëzoi vendin e parë Zelandës së Re.

Në vitin 2018 Shqipëria bie sërish në renditjen e Indeksit, duke shkuar në 36 pikë, për të qenë në të njëjtën linjë me Bahreinin, Kolumbinë, Filipinet, Tajlandën dhe Tanzaninë. Në këtë vit, vendi ynë renditej më mirë se Armenia, Brazili, Bregu i Fildishtë, Algjeria, Peruja, Egjipti dhe El Salvadori, por më keq se Panamaja, Mongolia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Ndërkohë që, Danimarka merrte këtë vit stafetën në krye të listës së Indeksit.

Në vitin 2019 kemi një tjetër rënie të Shqipërisë, nga 36 në 35 pikë, duke u renditur njëlloj me Mongolinë, Maqedoninë e Veriut, Egjiptin, Algjerinë, Bregun e Fildishtë dhe Brazilin. Në këtë vit, Shqipëria ishte para Kazakistanit, Filipineve, Nepalit, El Salvadorit dhe Zambias, por renditej më poshtë Tajlandës, Panamasë, Perusë, Kosovës dhe Bosnje – Hercegovinës. Edhe në 2019 kryesonte Danimarka.

Në vitin 2020 Shqipëria shënon një rritje të lehtë me 1 pikë përdindjeje, nga 35 në 36 pikë, duke u renditur njëlloj me Vietnamin, Tajlandën, El Salvadorin, Kosovën, Algjerinë dhe Bregun e Fildishtë. Vendi ynë renditej në raportin e një viti më parë më mirë se Bosnje – Hercegovina, Mongolia dhe Panamaja, por e linin pas Indonezia, Gambia, Tanzania dhe Serbia. Danimarka ndërkohë kryesonte listën edhe në raportin e një viti më parë.

Në vitin 2021 Shqipëria rihumb pikën e fituar një raportin e 2020-s, duke shkuar sërish në 35 pikë, e duke u renditur njëjtë me Bosnje – Hercegovinën, Mongolinë, Malauin e Tajlandën. Shqipëria ishte më mirë se Sierra Leone, El Salvadori, Algjeria, Egjipti dhe Nepali, por renditet më poshtë se Peruja, Panamaja, Ekuadori, Moldavia dhe Bregu i Fildishtë.

Në raportin e këtij viti vihet re se 86 për qind e 180 vendeve pjesëmarrëse apo territoreve që janë pjesë e tij, kanë bërë pak ose thuajse aspak në luftën kundër korrupsionit në 10 vitet e fundit. Raporti që analizon zhvillimet e vitit të kaluar, e vë theksin tek lidhja mes korrupsionit dhe nivelit të demokracisë dhe të drejtave të njeriut, nga vendet me më shumë korrupsion e deri tek ekonomitë e përparuara. Në krye të listës në raportin e vitit 2021, me nivelin më të ulët të korrupsionit janë Danimarka, Finlanda dhe Zelanda e Re, ndërsa Somalia, Siria dhe Sudani i Jugut janë në fund të kësaj liste, duke qenë kështu vendet në të cilën korrupsioni ‘lulëzon’.