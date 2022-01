Basha publikon fotot nga takimi me demokratët në Korçë: Do të ecim përpara me një politikë të pastër, që garanton votën e lirë

Kreu i PD-së Lulzim Basha, ka ndarë në ‘Facebook’ disa fotografi nga takimi i zhvilluar me qytetarët dhe Korçë.





Kryedemokrati Basha thekson se sëbashku me vendosmërinë e demokratëve, PD do të jetë më e fortë për të garantuar themelin e demokracisë, votën e lirë.

‘Me qytetari dhe entuziazëm demokratët e Korçës kanë zgjedhur të ardhmen! Së bashku ne do të ecim përpara me vendosmëri për t’i dhënë jetë planeve tona për një politikë të pastër. Që lufton korrupsionin dhe garanton themelin e demokracisë, votën e lirë, pa të cilën nuk mund të kemi një ekonomi të fortë dhe mirëqenie për të gjithë. Kjo është rruga drejt një të ardhmeje më të mirë. Ne do ta ndërtojmë të gjithë bashkë!’, shkruan Basha.