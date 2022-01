Dorë për dore mirëpresim Lojërat Olimpike Dimërore, së bashku për një të ardhme të përbashkët

Më 4 shkurt 2022, Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit me vëmendje mbarëbotërore do të fillojnë nën atmosferën festive të Vitit të Ri Kinez. Para disa ditësh mora pjesë në ceremoninë solemne të dorëzimit të flamurit të delegacionit të Lojërave Olimpike Shqiptare dhe iu përcolla urimet e mija. Delegacioni Shqiptar do të niset për në Pekin së shpejti, ku do të konkurojë në Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit me atletë nga e gjithë bota, nën frymën olimpike “më të shpejtë, më të lartë, më të fortë, së bashku”, duke treguar guxim dhe forcë dhe duke përcjellë entuziazëm dhe ëndrra.





Shqipëria ka qenë gjithmonë një mbështetëse dhe pjesëmarrëse aktive në kauzën ndërkombëtare olimpike. Sportistët shqiptarë kanë arritur rezultate të larta në shumë evente të rëndësishme sportive ndërkombëtare, duke i treguar botës shpirtin kombëtar shqiptar të guximit dhe këmbënguljes. Shqipëria dhe Kina gëzojnë një miqësi të thellë siç e përshkruan shprehja e njohur kineze: Kemi miqtë në këtë botë, me ta jemi lidhur fort. Sado larg që jemi, porsi komshi të ngushtë i kemi. Kam bindjen se delegacioni shqiptar do të pritet tepër ngrohtësisht nga populli kinez dhe do të marrë duartrokitje dhe brohoritje të zjarrta gjatë garës.

Mbajtja e Lojërave Olimpike është një manifestim i përmbushjes në mënyrë aktive të detyrimeve ndërkombëtare, por edhe tregues i fuqisë së përgjithshme të një vendi dhe i aftësisë për të mbajtur evente. Presidenti kinez Xi Jinping theksoi se organizimi me sukses i Lojërave Olimpike Dimërore dhe Paraolimpike të Pekinit është një angazhim solemn që Kina ka bërë ndaj komunitetit ndërkombëtar. Kemi besim dhe aftësi të plotë t’i ofrojë botës një olimpiadë të mrekullueshme, të shkëlqyer e të jashtëzakonshme. Në 6 vitet e fundit, Kina ka ndjekur konceptin e Lojërave Olimpike “të gjelbra, gjithpërfshirëse, të hapura dhe të pastra”, duke bërë çdo përpjekje për të përgatitur këtë Olimpiadë Dimërore.

Lojërat Olimpike të Gjelbra. 12 sallat e garimit përdorin 100% energji elektrike të pastër dhe të gjelbër; Salla Kombëtare e Patinazhit të Shpejtë “Shiriti i Akullit” dhe 3 salla të tjera, përdorin ftohës me dioksid karboni; Çdo sallë ka një plan shfrytëzimi pas Olimpiadës; Zonat Olimpike Yanqing dhe Zhangjiakou, janë “zonat e sfungjerit” që mbledhin, pastrojnë dhe ripërdorin të gjitha burimet ujore.

Lojërat Olimpike Gjithpërfshirëse. Duke iu përmbajtur parimit të pjesëmarrjes së përbashkëta, përpjekjeve të përbashkëta dhe përfitimeve të përbashkëta, Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit kanë krijuar një efekt të favorshëm shoqëror. Chongli, një qytet i vogël për Lojërat Olimpike Dimërore, ka dalë në mënyrë të plotë nga varfëria. Sportet e akullit dhe borës po fitojnë popullaritet në Kinë. Vizioni “300 milionë njerëzit ushtrojnë sporte dimërore” po realizohet hap pas hapi. Lojërat Olimpike do të vazhdojë të përfitojë akoma më shumë njerëz.

Lojërat Olimpike të hapura. Kina ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me organizatat ndërkombëtare dhe ka rekrutuar ekspertë të huaj nga e gjithë bota për punën përgatitore. Ne kemi mësuar përvojën e të gjitha palëve në ndërtimin e sallave, organizimin e konkurseve dhe trajnimin e personelit, duke ndërtuar kështu një platformë për shkëmbime të hapura dhe mësim të ndërsjellë për Lëvizjen Olimpike Ndërkombëtare dhe duke hapur një dritare të re për promovimin e frymës olimpike dhe të mësuarit e ndërsjelltë mes popujve.

Lojërat Olimpike të pastra. Kina ka krijuar një sistem të rreptë dhe efikas monitorimi për Lojërat Olimpike Dimërore. Ne kemi hartuar një sistem gjithëpërfshirës rregullash, menaxhuar rreptësisht buxhetin, kontrolluar kostot, forcuar mbikëqyrjen e procesit, i kemi dhënë fund korrupsionin me vendosmëri dhe kemi treguar zero tolerancë për dopingun, për të siguruar Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit të pastra si akulli.

Përballë sfidave të ashpra të paraqitura nga pandemia COVID-19, Kina do të punojë fort në parandalimin dhe kontrollin e pandemisë, duke garantuar kështu shëndetin dhe sigurinë e atletëve dhe të ftuarve, duke u siguruar që Lojërat Olimpike të Pekinit të zhvillohen të sigurta dhe pa probleme, për t’i ofruar botës një Olimpiadë “të efektshme, të sigurt dhe të shkëlqyer”.

Pres me padurim të shijoj me miqtë e mi shqiptarë paraqitjet e mrekullueshme të sportistëve tanë dhe të frymëzohemi nga fryma olimpike e “më të shpejtë, më të lartë, më të fortë dhe së bashku”. Kjo është Olimpiada e parë Dimërore që kur “së bashku” u gdhend në moton olimpike. Përballë sfidave të shumta globale, vendet në mbarë botën duhet domosdoshmërisht të jenë “më të bashkuara” se kurrë më parë. Siç tha Presidenti Xi Jinping në fjalimin e tij në Forumin Ekonomik Botëror 2022, në valët e stuhishme të krizave globale, vendet në mbarë botën nuk janë duke vozitur 190 varka të vogla, por në një anije të madhe me një fat të përbashkët. Një varkë e vogël nuk mund t’i rezistojë e vetme detit të trazuar, vetëm anija e madhe mundet. Slogani i Lojërave Olimpike Dimërore të Pekinit, “Së bashku për një të ardhme të përbashkët”, shpreh plotësisht dëshirën e sinqertë të popullit kinez për t’u bashkuar me popujt e tjerë në kohëra të vështira, për një të ardhme më të mirë.

Gjenet kulturore që “bashkohen të mirat e të gjitha palëve për të krijuar një botë të bukur në harmoni” rrjedhin në gjakun e kombit kinez. Vitet e fundit, Kina ka ndjekur rrugën e socializmit me karakteristika kineze, duke vënë njerëzit në qendër, duke zhvilluar demokracinë popullore në të gjithë procesin, duke vazhduar reformat dhe hapje, duke e qeverisur vendin sipas ligjit, duke ndjekur qëllimin e prosperitetit të përbashkët. Kemi çrrënjosur varfërinë ekstreme në mënyrë të plotë dhe kemi krijuar mrekullinë e zhvillimit ekonomik dhe social. Në të njëjtën kohë, Kina po e përqafon botën, po kontribuon për botën dhe po punon bashkërisht me vendet e tjera për të ndërtuar Një Komunitet me Një të Ardhme të Përbashkët për Njerëzimin. Mbajtja e Lojërave Olimpike Dimërore dhe Paraolimpike është kontributi i ri i Kinës për kauzën e paqes dhe zhvillimit botëror, duke sjell një rreze shprese në botën e pllakosur nga hija e pandemisë.

Në vetëm një javë vjen Viti i Ri Kinez i Tigrit. Në kulturën kineze, tigri është simboli i guximit dhe forcës. Përballë sfidave të përbashkëta të njerëzimit, le të frymëzohemi nga shpirti olimpik, me guxim dhe forcë “së bashku për një të ardhme të përbashkët”!

* Mesazhi i ambasadorit të Kinës në Shqipëri