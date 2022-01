Elita Rudi i dedikon nënës së Gjikos fjalët që jo çdo nuse do t’ia dedikonte vjehrrës

Elita Rudi dhe Gjiko janë ndër çiftet më të bukur të showbizz-it shqiptar. Moderatorja dhe reperi nga Kosova janë prindër të lumtur të dy fëmijëve.

Por duket se Elita Rudi nuk kanë një marrëdhënie të mirë vetëm me bashkëshortin e saj, por edhe me nënën e tij. Në ditën e saj të lindjes, prezantuesja i ka kushtuar fjalët që jo çdo nuse do ia dedikonte vjehrrës së saj.





Teksa postoi foto krah nënës së Gjikos, Elita Rudi u shpreh se vjehrra e saj është një grua me klas, inteligjente dhe e kujdesshme, dhe se është frymëzim për të.

“Gëzuar ditëlindjen vjehrrës më të mirë në botë. Je me klas, inteligjente dhe e kujdesshme, në thelb, personi që aspiroj të bëhem. Faleminderit që po mi mëson dhe mua”, shkroi Elita Rudi në urimin dedikuar vjehrrës së saj.