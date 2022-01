“Fiton miliona duke prishur shtëpitë e shqiptarëve”/ Agron Kapllanaj – Berishës: Shpifës ordiner, dështove me turp

Kreu i Partisë Demokratike në Fier, Agron Kapllanaj i ka konsideruar shpifje dhe gënjeshtra deklaratat e ish-kryeministrit Berisha nga Patosi teksa e akuzonte se ka fituar miliona euro duke prishur banesat e qytetarëve.





Teksa ka publikuar një video të tij, Kapllanaj shkruan se pasi dështoi me turp sepse demokratët e braktisën, Berisha tani sillet vërdallë si ish-politikani i korruptuar, si ish-kryeministri i parë non-grata për korrupsion në historinë e Shqipërisë dhe vetëm vjell vrer sepse nuk i del inati që Fieri është me të ardhmen dhe mbështet Lulzim Bashën

“Pasi dështoi me turp sepse demokratët e braktisën, Berisha tani sillet vërdallë si ish-politikani i korruptuar, si ish-kryeministri i parë non-grata për korrupsion në historinë e Shqipërisë dhe vetëm vjell vrer sepse nuk i del inati që Fieri është me të ardhmen dhe mbështet Lulzim Bashën. Çdo ditë ai nxjerr gënjeshtra dhe shpifje të reja si një shpifës ordiner. Por Berisha nuk e mban më dot peng as të ardhmen e PD-së dhe as të Shqipërisë. Ai është vetëm e shkuara e keqe e saj! Ne do punojmë fort derisa të sjellim një të ardhme më të mirë për demokratët dhe gjithë shqiptarët.”-shkruan ai.