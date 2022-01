Hetimi i Presidencës për Kushtetuesen/ Pikat ku Meta sheh kapjen e gjykatës nga Partia Socialiste

Një hetim i mirëfilltë mbi vendimmarrjen e Gjykatës Kushtetuese që çoi në legjitimimin e zgjedhjeve të 30 Qershorit, ka bindur presidentin Ilir Meta se procedura u kompromentua në prapaskenë nga anëtarja e zgjedhur nga socialistët, Fiona Papajorgji.





Presidenca kërkon ndëshkim të anëtares Papjorgjit për shkelje të rënda profesionale që diskretitojnë rëndë figurën e gjykatësit, ndërsa dosjen me rezultatet e hetimit e ka dërguar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit.

Por cilat janë shkeljet që presidenca ka gjetur në vendimmarrje?

Caktimi i Fjona Papajorgjit si relatore e çështjes

Juristët e presidencës thonë se Fjona Papajorgji është caktuar relatore e çështjes nga kryetarja e Gjykatës me anë të një procedure të paqartë, për të cilën nuk ekziston asnjë dokument me shkrim. Sipas tyre, ligji detyron hedhjen e shortit, që duhej të bëhej ose manualisht, ose me gogla, ose me sistemin elektronik. Por kjo nuk ka ndodhur. Fjona Papajorgji u caktua relatore e çështjes nga Kryetarja e Gjykatës, duke ngritur dyshime se vendimi u mor pasi ajo kishte shprehur dëshirën e saj për këtë çështje.

“Është tërësisht e paqartë dhe e pazbardhur se si i është caktuar zonja Fiona Papajorgji si relatore për këtë dosje. Duke prezumuar kështu faktin që, ose zonja Papajorgji ka shprehur dëshirën, ose është caktuar nga Kryetarja e Gjykatës si relatore e çështjes, pa hedhur një procedurë shorti si kërkesë taksative e ligjit” thotë Presidenca.

Shmangia e pyetjeve të Shoqatës së Bashkive dhe të Bindjes Demokratike

Kur Gjykata Kushtetuese iu drejtua Komisionit të Vencias për një opinion për zgjedhjet e 30 Qershorit, që u bojkotuan nga PD-LSI, atje u dërguan disa pyetje me anë të të cilave do të merrej ekspertiza e juristëve ndërkombëtare. Si u formuluan këto pyetje? Presidenca nuk gjen asnjë procedurë sqaruese mbi këtë moment të vendimmarrjes.

Për më tepër, pyetjet që u dërguan në Venecia, nuk ishin ato që dërguan palët e interesuara, Bindja Demokratike e Astrit Patozit dhe Shoqata e Bashkive e Voltana Ademit.

Pyetja e Bindjes Demokratike, që u depozitua në gjykatë ishte si më poshtë:

“A mundet të kërkohet deklarimi si antikushtetues i një partie politike bazuar në pretendime për parregullsi në regjistrimin si subjekt zgjedhor?”

Dhe së dyti pyetjen e Shoqatës së Bashkive, si më poshtë:

“A është Dekreti i Presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve dhe ai për anulimin e saj, një akt me karakter të përgjithshëm ose akt normativ kushtetues apo është një akt administrativ nënligjor individual dhe në çdo rast, a mund të refuzohej zbatimi i tyre nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sikurse ka ndodhur, apo duhej që këto dekrete t’ju nënshtroheshin vlerësimit mbi kushtetutshmërinë vetëm nga Gjykata Kushtetuese mbi bazën e kërkimeve të subjekteve që kishin pretendime në përputhje me kriteret kushtetuese për vënien në lëvizje të kësaj gjykate?”

As njëra, as tjetra nuk u përfshinë në dosjen që çoi Kushtetuesja në Venecia. Kur ka krahasuar pyetjet e Gjykatës Kushtetuese me ato që kishin dërguar palët e interesuara, presidentit vëren se është shmangur themeli i çështjes, që çoi më pas në ndikimin direkt të vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese.

“Zonja Papajorgji, që përgjigjet për ndjekjen dhe ecurinë e dosjes me veprimet e saj, ka shmangur dërgimin e pyetjeve dhe i ka paraqitur Kryetarit të Gjykatës për nënshkrim vetëm tre pyetje që janë ngritur prej saj” thuhet në shkresën e presidencës.

Ky është manipulimi i dytë i pretenduar nga Meta, që sheh te Papajorgji ndikimin e Partisë Socialiste, që e zgjodhi në detyrë.

“Kjo Gjykatë për fat të keq, i zhgënjeu të gjithë, për shkak të shtrembërimit të fakteve që kërkonin adresim” shkruhet ne kërkesën e Presidencës, e cila kërkon masë disiplinore për Papajorgjin.

Kërkesa e presidencës vjen pak ditë para se Gjykata Kushtetuese të marrë vendim për shkarkimin apo jo të Presidentit Meta nga detyra.

Vendimi u shty për në 1 Shkurt, për shkak se një nga anëtarët e Gjykatës u infektua me covid. Një vendimmarrje e kësaj gjykate pro vendimit të Kuvendit, që mund të shënonte edhe precedentin e parë të shkarkimit të një Presidenti. Meta ka deklaruar se do të qëndrojë në detyrë deri më 24 Korrik 2022, kur mandati i tij si President përfundon i plotë./GSH.al