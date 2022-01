Iliri ëndërron Emanuelën dhe shpreh dëshirën për t’u bërë sërish baba

Iiri ka rrëfyer ëndrrën e tij me Emanuelën dhe planet për t’u bërë me fëmijë të dytë. Gjatë një bisede me Einxhelin u shpreh se ka dëshirë që të zgjerojë familjen, ndërsa ajo i tregoi rastin e një mikeshës së saj që kishte bërë vizita mjekësore, pasi e kishte me shumë dëshirë dhe nuk po bëhej dot me fëmijë.





Iliri: Unë pashë Emanuelën në ëndërr që më tha, doli pozitiv testi.

Einxhel: Kur të dalësh do ia jepke bam bam. Nëse e keni mirëmenduar dhe e doni patjetër, nuk keni pse torturoheni se mjekësia ka avancuar shumë.

Iliri: Kam qejf që po e solli Zoti se unë jam OK.

Einxhel: Zoti të ka sjellë dëshirën. Një shoqe ime që donte aq shumë fëmijë, kishte vite që po tentonte dhe nuk po ngelte. Derisa i thamë, kur e shikon që nuk po ndodh, mjekësia ka avancuar. I pa të gjithë problemet që kishte, i zgjidhi, lindi çunin.

Rikujtojme se Emanuela ka treguar se si e ka parw Ilirin brenda shtepisw:

Emanuela: Ka diçka që më ka habitur. Në të mirë dhe në të keq, ashtu është, një njeri që i pëlqen të bëjë shumë shaka, të jetë hokatar. Pastaj ironinë shqiptare nuk e di si e ka. Shpesh herë qesh por nga dikush mund të shihet si tepri. Ka diçka që më habit dhe është aftësia që të ruajë qetësinë përpara shumë sulmeve, ndoshta për të pasur një moment në kamera. Duke e njohur atë, ndoshta po piqet dhe nga ky këndvështrim.