Konflikti Rusi-Ukrainë/ Kroacia kërkon falje për deklaratat fyese të presidentit Milanoviç

Deklarata e presidentit të Kroacisë, Zoran Milanoviç kur tha se Kroacia, antare e NATO-s duhet të qëndrojë larg konflikit Ukrainë – Rusi është quajtur një turp për qeverinë kroate.





Kryeministri kroat Andrej Plenkoviç i ka kërkuar falje Ukrainës pasi presidenti i tyre Zoran Milanoviç deklaroi se ishte një nga vendet më të korruptuara në botë. Ndër të tjera ai shtoi Kroacia duhet të tërheqë ushtarët e saj nga Ukraina, edhe pse në fakt nuk ka ushtarë kroatë të vendosur atje.

“Ukraina është një nga vendet më të korruptuara në botë, ajo është në stanjacion ekonomik dhe nuk ka marrë asgjë nga BE”, – u shpreh presidenti kroat.

Ai pohoi se Kroacia është e përfshirë në konfliktin midis Ukrainës dhe Rusisë dhe nëse situate mes tyre përkeqësohet, Kroacia do të tërheqë çdo ushtar nga Ukraina.

“Me sa di unë, nuk ka ushtarë kroatë në Ukrainë”, – u përgjigj kryeministri Plenkoviç, duke shtuar se një kontigjent ushtarësh kroatë u kthyen së fundmi nga Polonia. Ai e quajti deklaratën e Milanoviçit joreale dhe shumë fyese.

“Në emër të qeverisë së Kroacisë, do të doja t’i kërkoja falje popullit të Ukrainës, pasi ishte një nga vendet e para që njohu pavarwsinë e Kroacisë,” tha kryeministri.

Gjithashtu edhe Ministri i Mbrojtjes Mario Banoziç konfirmoi se nuk ka asnjë ushtar kroat në Ukrainë momentalisht.

“Më e afërta ku kemi ushtarë është Polonia, ku ka katër oficerë dhe e gjithë procedura e tërheqjes së ushtarëve nuk është aq e thjeshtë,” – deklaroi Banoziç, duke iu referuar detyrimeve që vijnë me anëtarësimin në NATO.

Ndërkohë duhet theksuar se Moska ka vendosur rreth 100,000 ushtarë pranë kufirit me Ukrainën, duke shkaktuar frikën e një pushtimi. Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se Rusia do të përballet me pasoja të rënda nëse pushton Ukrainën. Synimet e sakta të Rusisë mbeten të paqarta, por disa vende kanë tërhequr zyrtarë e tyre diplomatikë nga kryeqyteti, Kiev.