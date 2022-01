Mjeku Ilir Alimehmeti: Vaksina ruse më e efekshme ndaj Omicron se ajo e Pfizer

Ilir Alimehmeti ka publikuar një studim, ku tregon se vaksina ruse, Sputnik V është më efekshme në kohë sa i përket variantit Omicron. Duke e krahasuar me atë të Pfizer, mjeku bën me dije se studimi në raporton me Pfizer, Sputnik V prodhon rreth 2.1 herë më shumë antitrupa





STUDIMI I PLOTE I PUBLIKUAR NGA ALIMEHMETI

❗ “Kërkimi shkencor do të thotë të shohësh atë çka ka parë gjithkush dhe të mendosh atë që s’ka menduar askush.”

Cit.: Prof. Albert Szent-Györgyi (Nobel 1937)

Kundrejt vaksinës Pfizer, vaksina Sputnik V rezulton të jetë më e efektshme në kohë për sa i përket neutralizimit të variantit Omicron!

Studimi i prepublikuar më 19 Janar 2022 është kryer nga dy institute kërkimore prestigjioze:

Instituti Kombëtar i Sëmundjeve Infektive “Lazzaro Spallanzani” (Itali) dhe

Qendra Kombëtare e Kërkimit për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë “N F Gamaleya” (Rusi).

Pas krahasimit të antitrupave neutralizues të prodhuara ndaj Omicronit nga secila vaksinë dhe vëzhgimit se si ndryshon niveli i tyre në kohë, studiuesit vunë re se:

Gjashtë muaj pas vaksinimit:

74.2% e personave të vaksinuar me Sputnik V kishin antitrupa neutralizues kundër Omicron.

56.9% e personave të vaksinuar me Pfizer kishin antitrupa neutralizues kundër Omicron.

Rënia e antitrupave ndaj variantit Omicron në krahasim me variantin origjinal (Ëuhan-Hu1) ishte:

8.1 herë rënie te personat e vaksinuar me Sputnik V, kundrejt

21.4 herë rënie te personat e vaksinuar me Pfizer.

Si rrjedhojë, mund të konkludohet se, në krahasim me Pfizer:

Sputnik V prodhon rreth 2.1 herë më shumë antitrupa neutralizues në total

Sputnik V, pas 3 muajve, mban 2.6 herë më shumë antitrupa neutralizues pas 3 muajve.

Përfundimet e autorëve:

Ulja e antitrupave neutralizues kundër Omicron është vënë re në shumë vaksina anti-COVID-19, disa prej të cilave nuk demontrojnë fare neutralizim.

Sot duket se nevoja për dozat e treta (booster) duket qartë.

Qasja më efektive është përdorimi i vaksinimit me booster heterolog, që është përdorur në mënyrë pionere nga Sputnik V.

Dr. Shk. Ilir Alimehmeti

Epidemiolog Klinik

Fakulteti i Mjekësisë, UMT

Akademia e Shkencave të Shqipërisë