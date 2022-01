Pas Italisë, edhe Gjermania do të njohë patentat shqiptare

Pas Italisë, një tjetër shtet europian pritet të njohë patentat shqiptare. Bëhet me dije se Gjermania do të diskutojë në parlament çështjen e patentave shqiptare. . Lajmin e dha politikani shqiptaro-gjerman Besnik Kelmendi, i cili përfaqëson Partinë Kristiandemokrate të Gjermanisë (CDU)





Ashtu siç ju kam informuar më 6 Janar 2022, mund t’jua them me siguri të plotë se sot zyrtarisht futet në rend ditë për seancën e ardhshme të Bundesratit, më 11 Shkurt 2022 çështja e patentave të shoferëve. Ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë bashkëkombasit tanë që jetojnë apo që pretendojnë të zhvendosën në Gjermani”, bëri me dije Kelmendi.

Qeveria gjermane ka dorëzuar në Këshillin Federal në dhjetor të vitit të kaluar projektligjin për njohjen e lejeve të qarkullimit të shoferëve nga Shqipëria pa kryer provimin e teorisë dhe praktikës për kategoritë: A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D dhe DE.