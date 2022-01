Sa i dëmshëm është shtimi i sheqerit në kafe

Kafja është një pije e shëndetshme në vetvete, por mund të bëhet lehtësisht një kënaqësi e dëmshme kur shtoni sheqer në të. Miliona njerëz në botë nuk mund ta fillojnë ditën pa pirë kafen e tyre. Megjithatë, kafja e zezë ka një shije të hidhur për shumicën e njerëzve, kështu që ata shtojnë sasi të tepërta sheqeri ose ëmbëlsuesish për ta bërë kafenë të shijojë më mirë.





Prandaj, nuk është sekret se sheqeri është i dëmshëm për shëndetin, pasi ka pak ose aspak vlera ushqyese dhe mund të çojë në një sërë problemesh shëndetësore, si shtimi në peshë, diabeti dhe sëmundjet e zemrës.

Sheqernat natyrale , të cilat gjenden në ushqime të tilla si frutat dhe produktet e qumështit, nuk kanë të njëjtat efekte negative në trup si sheqernat e përpunuara. Sheqeri është i disponueshëm në shumë forma, të tilla si dekstrozë, saharozë, shurup misri me fruktozë të lartë dhe nektar agave. Kur blini produkte për të ëmbëlsuar kafenë, shikoni për këta përbërës dhe shmangni sa herë që të jetë e mundur. Mënyra më e mirë për të ëmbëlsuar kafenë tuaj është të përdorni një ëmbëlsues natyral si stevia.

Nëse shmangni shtimin e shumë sheqerit në kafen tuaj, atëherë ajo bëhet një pije e mrekullueshme për ta shtuar në mëngjes. Pirja e kafesë çdo ditë mund t’ju ndihmojë të jetoni më gjatë, shpjegon Eat This, Jo That! , ndërsa një studim i vitit 2015 i botuar në revistën Circulation zbuloi se pjesëmarrësit që pinin një deri në pesë filxhanë kafe çdo ditë kishin më shumë gjasa të jetonin më gjatë sesa ata që pinin pak ose aspak kafe.

Sipas Eat This, Not That!, “kërkuesit raportuan se konsumimi i një deri në tre filxhanë kafe në ditë lidhej me një ulje prej 15% të rrezikut të vdekjes”. Shkencëtarët nuk janë të sigurt saktësisht pse kafja mund të ndihmojë, por mund të jetë për shkak të antioksidantëve, kafeinës dhe përbërësve të tjerë natyralë në pije që mund të përmirësojnë shëndetin kardiovaskular dhe nivelet e glukozës në gjak.

Kafja gjithashtu mund të ketë përfitime neurologjike. Sipas Healthline, kafja mund të mbrojë nga sëmundja e Alzheimerit dhe të luftojë depresionin . Mund të përmirësojë gjithashtu performancën fizike , të ndihmojë në përqendrimin dhe të mbrojë mëlçinë tuaj.