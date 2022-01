“Sanço Pançua është mërzitur sot”/ Roland Bejko i përgjigjet Shehut: Kthimi im është kthim në shtëpi, PD-në do ta ringremë më të fortë

Anëtari i Kryesisë së PD Roland Bejko, pas emërimit si drejtues qarku në Gjirokastër, ka reaguar ndaj kritikave të deputetit Tritan Shehu pas zgjedhjes si drejtues politik i qarkut të Gjirokastrës.





Nëpërmjet një postimi në rrjete sociale, Bejko shprehet se vetë Shehu është zgjedhur dy herë si drejtues qarku në Gjirokastër në mënyrë shumë spekulative.

Sipas Bejkos, Tritan Shehu ka qenë njeriu më pak i votuar nga anëtarët e partisë si kandidat për deputet. Më tej, Bejko thotë se Shehu sulmon sot Lulzim Bashën ndërkohë që përpara zgjedhjeve i lëpihej për një vend deputeti.

Reagimi i Bejkos:

Të nderuar miq,

Vura re se caktimi im si Drejtues Politik i Qarkut Gjirokastër sot nga Kryetari i PDSH z. Lulzim Basha e paska mërzitur shumë Tritan Shehun, deputetin e emëruar dy herë në krye të atij Qarku në mënyrën më spekullative të mundshme nga dy bashkëkryetarët e PD gjatë këtyre tetë viteve në opozitë.

Si në 2017, ashtu edhe në 2020, Tritan Sheu ka qenë njeriu më pak i votuar nga anëtarët e partisë në Gjirokastër si kandidat për kandidat për deputet. Ndërsa unë kam qenë më i propozuari prej tyre. Po edhe të tjera figura lokale e qëndrore kanë qenë para tij. Por edhe në mos të isha unë në atë pozicion, dikush tjetër duhet të ish në krye të atij Qarku, por ai, jo. Ky ishte një gabim i korrigjuar me të drejtë nga z. Basha, por vonë e me shumë kosto për PD-në.

Pastaj se kush është Don Kishoti e Sanço Panço që shkruan Triti në paçavuren e vet, këtë më mirë se vet ai e di gjithë opinioni publik.

Don Kishoti në fakt, është shefi i Tritanit, Ai pra, që, qysh prej 9 shtatorit ka marrë ushtën e mburojën e po lufton me mullinjtë e erës anëembanë Shqipërisë me idenë se do mundë SHBA-të që e kanë shpallur “Non grata” familjarisht dhe që e bëri PD-në e demokratët katërqindcopash duke i çuar deri edhe në përplasje fizike për intetesat e tij. Ndërsa Sanço Panço, është ky i mërzituri që fyen mua, ky pra që i ka hipur gomarit të politikës shqiptare që kur e emëruan kryetar të PD-së (nga ku vet shefi i tij e përzuri me shkelma pak vite më vonë. Thonë se ishte mërzitur ngaqë e imitonte keq në gjuhë e gjestikulacione kur fliste), si dhe president të firmës “Shqiponja” e akuzuar kjo mediatikisht për thyerjen e embargos ndërkombëtare duke furnizuar me naftë Millosheviçin që i kish vënë flakën Ballkanit.

Sanço Pançua është mërzitur sot dhe ka sulmuar fort atë që para zgjedhjeve i lëpihej në mënyrën më të neveritshme, por drithëruese në sy të demokratëve të jugut për një vend deputeti, duke e quajtur “lider perëndimor, vizionar, të ardhmen e politikës shqiptare, dhe ndaj të cilit betohej se do i ishte mirënjohës për besimin që pati treguar ndaj tij”, pra Lulzim Bashën, i cili e caktoi për të keqen e tij dy herë, kundër vullnetit të demokratëve në krye të listës në Gjirokastër.

Ikja e Tritit nga ai Qark është e vonuar, pak rëndësi ka nëse duhet të isha unë a një demokrat tjetër në vend të tij.

Ky është në fakt edhe fundi i një kaste politikanësh të korruptuar që e kanë parë politikën si monopolin e tyre, ndaj edhe zëvendësimin nga vendet që i patën vjedhur me hile, e shikojnë si padrejtësi. Ne “punonjësve të përkushtuar të partisë” na kanë parë qysh nga vitet 90 si shërbëtorët e tyre,që kishim për detyrë vetëm t’u mblidhnim vota për t’u siguruar atyre pushtetin e përjetshëm në këtë botë, por dhe në botën tjetër.

Kthimi im në Gjirokastër, në fakt është kthim në shtëpi. PD-në në atë zonë, ne do përpiqemi ta ringremë më të fortë.

Kush do të iki, i qoftë rruga e mbarë. Të mirëseardhur janë të gjithë ata që u qëndronin larg varmihësve të politikës së vjetër, të dhunshme dhe të korruptuar, qofshin të rrinj a të vjetër në moshë.

Koha është të shikojmë drejt të ardhmes. Të shkuarën ta lëmë në punën e vet. Atë nuk e ndryshojmë dot.

Ps. Këtu poshtë është fyerja që ka përdorur ndaj meje z. Shehu për turpin e tij, që në fakt ka që nga 1997 që nuk e njef se çfarë është turpi.

Është bela kur e vret turpin, s’të bën më asgjë përshtypje, as skuqesh, as zverdhesh.