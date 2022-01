Studim i librit: Myslimanët e Ballkanit, një komunitet në rrezik?

Autori britaniko-bangladeshas i librit “Minaret myslimane në Male” është i mahnitur dhe i shqetësuar njëkohesisht mbi perspektiven e muslimanëve vendas në Evropën Juglindore.





Një libër i ri, “Minaret në Male, udhëtim në Evropën myslimane”, ka një titull paksa të ndërlikuar. Botuesit në Mbretërinë e Bashkuar të autorit britaniko-bangladeshas Tharik Hussain thonë se libri ka të bëjë, në fakt, për Ballkanin Perëndimor – vendet e ish-Jugosllavisë dhe Shqipërisë. Me sa duket, Ballkani nuk shërben si një teme interesante shitjesh në botën e librave në këtë moment.

Megjithatë, libri ka pasur shitje që nga publikimi i tij verën e kaluar dhe ka qenë në listën e gjatë për çmimin Baillie Gifford për jo-fiction, si dhe është zgjedhur si libër i vitit nga Times Literary Supplement. Në Amazon është një best-seller. Pra, ku qendron terheqja?

“Minaret në Male” rrëfen një udhëtim përmes rrugëve që Hussain dhe familja e tij bënë në verën e vitit 2016 nëpër ish-Jugosllavi dhe Shqipëri në kërkim të komuniteteve myslimane autoktone të Evropës, historisë dhe trashëgimisë së tyre.

Duke përdorur si udhërrëfyes shkrimet e udhëtimit të eksploruesit osman të shekullit të 17-të, Evliya Çelebi, ai e krahason gjendjen e komuniteteve myslimane në kulmin e sundimit osman në Ballkan me situatën e tyre aktuale, 30 vjet pas rënies së komunizmit, laicizimit dhe zbatimit me forcë te ateizmin, dhe pas luftërave më të fundit ballkanike, gjenocidit dhe spastrimit etnik.

Ndërsa Hussain nuk thotë se feja Islame është e gjallë dhe mirë në Ballkan, ai gjeti çuditërisht vende ku lulezonte kjo fe – dhe jo gjithmonë në vendet që mund të pritej.

Ballkani është trajtuar gjeresisht nga shkrimtarë evropiano-perëndimorë, veçanërisht Edith Durham, një udhëtare britanike e epokës Eduardiane, e cila shkroi për shqiptarët dhe serbët në të njëjtën masë.

Më vonë, Rebecca Ëest, një tjetër britanike, udhëtoi nëpër Jugosllavi në vitin 1937, duke mbledhur materiale të shumta per veprat e saj. Vitet nëntëdhjete panë një mori titujsh artikujsh mbi Ballkanin, kryesisht duke synuar pasqyrimin e konflikteve të fundit ballkanike. Megjithatë, pak botime ka pasur kohët e fundit dhe libri “Minaret në Male” mbushin një boshllik te nevojshem.

Ajo që e bën këtë libër unik është se është shkruar nga këndvështrimi i një muslimani qe jeton në Angli, duke shkruar për “atë që përgjithësisht shihet si territor i një personi të bardhë”. Libri i Hussain-it është rrëfimi i parë për Ballkanin nga një mysliman perëndimor, ndoshta i pari që nga kronikani osman Evilya Çelebi.

Hussain e nisi udhëtimin e tij në vitin 2016, një kohë e vështirë për myslimanët në Perëndim, pasi Donald Trump, “një kandidat i hapur islamofobik”, po kandidonte për president në SHBA. Mbretëria e Bashkuar ishte në grahmat e një krize identiteti të nxitur nga fushata e Brexit “që po i shiste Britanisë idenë se refugjatët myslimanë po pushtonin Evropën”, thotë Hussain.

Duke kërkuar pak pushim nga atmosfera e nxehtë, Hussain, gruaja dhe dy vajzat e tij nisën një udhëtim në Ballkan për të zbuluar trashëgiminë e bashkëfetarëve të tyre.

Udhëtimi fillon në Bosnje, shtrihet në Sanxhakun Serb dhe Kosovë, vazhdon në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, përpara se të rrotullohet dhe t’i drejtohet Malit te Zi, dhe më pas të përfundojë përsëri në Bosnje. Gjatë rrugës, ai përcjell një pjesë të madhe të joshjes së Ballkanit mysliman, duke hedhur gjithashtu dritë mbi historinë e dhimbshme të rajonit.

Pjesa më e madhe e librit ka të bëjë me përshkrimet e mbetjeve arkitekturore të Perandorisë Osmane në Ballkan, xhamive shekullore, hamameve dhe medreseve të Bosnjës, Serbisë, Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Husseini sjell një element njerëzor, duke folur me imamët dhe adhuruesit, ndërsa “i përulet Zotit përkrah muslimanëve autoktonë të Evropës”.

Libri përshkruan disa atraksione turistike të parashikueshme, të tilla si Bašcharšija, pazari i vjetër i Sarajevës, ura e famshme osmane e Mostarit dhe teqeja sufi aty pranë në Blagaj, e cila sot është gjysma e një vendi pelegrinazhi fetar dhe gjysma një atraksion turistik.

Megjithatë, Hussain e gjen joshjen e vërtetë të Ballkanit mysliman pertej rrugës së rrahur dhe larg itinerareve të zakonshme turistike ballkanike, në vende si Novi Pazari në Sanxhakun e Serbisë dhe në Tetovë, një qytet i zhurmshëm kryesisht me shqiptarë etnikë në Maqedoninë e Veriut.

“Minaret në Male” mbulojnë pjesën më të madhe të tokës që unë vetë kam shkelur në shumë udhetimet e mia në Ballkan, me këmbë, biçikletë, autobus dhe tren, duke filluar nga viti 2003 e deri në vitin 2018. Ashtu si me Hussain-in, Ballkani do të thote shumë për mua, duke më lejuar të arrij mbi paragjykimet, fobitë dhe hallet e mia, duke më ndihmuar të shmang grackat raciste dhe nacionaliste; por gjithashtu më çoi mua drejt fese Islamike.

Në fillim, në vitin 2003, isha një gazetar filo-serb paksa islamofobik, te cilin statusi i djalit të keq e vendosi atë në të njëjtën grup të palakmueshëm me vende si Iraku, Libia, Koreja e Veriut dhe Kuba. – vendet që ngritën gishtin e mesit ne menyre kolektiv ndaj SHBA-së; një popull, shumë prej të cilëve kur Amerika filloi të bombardonte Irakun në vitin 2003, thirren: “Bravo Saddam!”

Doja të përjetoja një nga xhepat e fundit të rezistencës ndaj kulturës popullore të globalizuar, një vend që, ndërsa ishte fizikisht brenda Evropës, hodhi poshtë hegjemoninë e Eurozonës.

I etur për të parë bastionin e fundit të etnocentrizmit te Evropës, nisa udhëtimin tim në Serbi në vitin 2003 me librin “Drejtësi për Serbinë” të Peter Handke në çantën time. Megjithatë, përveç takimit me serbët nacionalistë, u mahnita nga Novi Pazari mysliman, qyteti kryesor në Sanxhakun serb, ku dëgjova ezanin për herë të parë, që notonte mbi çatitë e mbuluara me argjilë të lagjes turke në orën 5 të mëngjesit.

Novi Pazari ishte gjithashtu e papritura kryesore e udhëtimit të Hussainit në Ballkan. “Duke mbërritur në Novi Pazar, më duhesh të verifikoja nëse nuk kishim kaluar rastësisht një kufi dhe po hynim në Turqi,” shkruan ai. “Kur udhërrëfyesi thoshte se ky ishte qyteti më ‘turk’ nga të gjithë te tjerët, nuk bëhej shaka. A mund të jetë vërtet kjo Serbia?”

Ashtu si Sarajeva, Hussain e gjeti Novi Pazarin “një qytet shume mysliman me mbi 80 për qind të popullsisë urbane që pohonte besimin, duke e bërë qytetin serb më mysliman se disa vende ‘muslimane’. Ne ishim vetëm në javën e dytë të udhëtimit tonë dhe jo vetëm që kishim gjetur një Sarajevë të ‘fshehur’ në Novi Pazar, por një që në mënyrë legjitime mund të pretendonte se ishte binjaku i saj.”

Teza kryesore e Huseinit është se njeriu duhet të vizitojë Ballkanin mysliman, përderisa mundet, pasi trashëgimia e Ballkanit mysliman rrezikon të çrrënjoset. Ndërsa qytete si Novi Pazari e frymëzuan atë me vitalitetin e tyre, Hussain tërheq vëmendjen për gjenocidin dhe spastrimin etnik të viteve nëntëdhjetë, duke mbështetur bindjen e tij se Ballkani mysliman është nën kërcënim.

Megjithatë – dhe Hussain thjesht e prek këtë temë – një nga kërcënimet më të mëdha për komunitetet myslimane në Ballkan sot nuk është islamofobia, por emigracioni dhe ikja e trurit. Vetëm në Novi Pazar, ku një në katër person është i papunë, dhjetë autobusë nisen çdo ditë për në Gjermani, Luksemburg, Belgjikë, Holandë dhe Suedi. Disa OJQ llogaritin se çdo të shtunë nga 500 deri në 1000 njerëz largohen nga Sanxhaku për në Evropën Perëndimore, shumë prej tyre për te mos u kthyer më.

Minaret në Male nuk është libër pa elementë të diskutueshëm. Për disa, ajo ka një kahje pro-osmane, të cilën Hussain e justifikon, duke argumentuar se kultura osmane dhe turke në Ballkan tradicionalisht kanë qenë trajtuar shkarazi nga ekspertët perëndimorë.

Ura e vjetër në Mostar, e cila sfidoi ligjet e fizikës për pesë shekuj përpara se të hidhej në erë nga kroatët e Bosnjës në 1993, dhe u pa nga udhëtarët viktorianë si romakë, thotë Hussain, “i përkiste historisë ‘tjetër’ që më thanë se nuk kishte të bënte me historinë e Evropës, megjithatë këtu po udhëtoja nëpër Evropë me familjen time, duke hasur vende dhe njerëz që më lidhnin në mënyrë të prekshme me peisazhin kulturor të kontinentit dhe trashëgimine e saj myslimane, trashëgimine time myslimane”.

Hussain pyet pse nuk iu mësua asgjë nga këto në shkollë në Angli. Perandoria Greke nën Aleksandrin e Madh ishte trajtuar ne shkollë, ashtu si edhe Perandoria Romake. Por pse kaq shumë në Evropë – dhe jo vetëm në Evropë – nuk e prezantuan Perandorinë Osmane në mënyrën e duhur? A u konsideruan osmanët më fajtorë për krimin e kolonializmit sesa grekët dhe romakët?

Hussaini thotë: “Doja të paraqes historinë njerëzore. Doja të theksoja se edhe pse Shqipëria ishte e kolonizuar nga osmanët, te cilët ishin fajtore për shumë mizori, veçanërisht në fund të sundimit të tyre, ishin osmanët ata që garantuan ardhjen e të gjithë hebrenjve nga Spanja që kërkonin mbrojtje në Ballkan dhe u vendosën aty dhe u garantohej siguria…

“Doja të tregoja se osmanët bënin gjëra të këqija, por ata bënë edhe gjëra të mira, ashtu si vepruan edhe romakët dhe grekët. Pra, nëse mund të ulesh si një person i bardhë jomusliman, duke folur për mrekullitë e Aleksandrit të Madh, Jul Cezarit dhe Hadrianit, atëherë pse dreqin nuk mund të mos flasesh për Sulltan Sulejmanin apo Mehmed Pashë Sokoloviçin?”