Stuhia e dëborës paralizon Greqinë, mbyllen shkolla, dyqanet dhe bankat

Greqia po përballet me stuhinë e dëborës ndër më të ashprat ndër vite. Duket se kushtet atmosferike kanë izoluar këtë shtet, duke e bërë të pamundur punën në disa sektorë. Ministria e Arsimit njoftoi se të mërkurën do të qëndrojnë të mbyllura edhe të mërkurën të gjitha çerdhet, kopshtet dhe shkollat në të gjithë Atikën dhe rajonet dhe njësitë rajonale të lartpërmendura.





Supermarketet dhe dyqanet ushqimore janë të përjashtuara nga urdhri i mbylljes dhe do të jenë të hapura për biznes nga ora 10:00 deri në orën 18:00. Po ashtu pikat e karburantit dhe farmacitë do të jenë të hapura sipas orarit të tyre të rregullt dhe orareve normale të gatishmërisë.Dyqanet me pakicë dhe bankat në zonat më të prekura nga stuhia e dëborës Elpida do të qëndrojnë të mbyllura të mërkurën.