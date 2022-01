Votimi 142 me 0/ Burg për ata që përpiqen “të shërojnë” homoseksualët. Macron mbron LGBT: Të jesh vetvetja nuk është krim

Parlamenti francez miratoi një ligj të ri që ndalon përdorimin e të ashtuquajturës terapi konvertimi në përpjekje për të ndryshuar orientimin seksual e gjinor të një individi. Asambleja Kombëtare miratoi legjislacionin unanimisht, duke votuar 142 pro dhe 0.





Legjislacioni përfshin dënime penale për njerëzit që janë dënuar për përpjekje për të “konvertuar” personat LGBT+ në heteroseksualitet ose për t’i kthyer normalë. Ai hap rrugën për mundësinë që aktivistët të ngrenë padi civile në emër të viktimave, që shihet si një ndihmë për njerëzit që nuk janë në gjendje të lajmërojnë vetë policinë ose që që kanë frikë.

Laurence Vonsenebrok, një politikan francez që ndihmoi në drejtimin e miratimit të ligjit në parlament, tha se ai do të synonte të dënonte të gjithë ata që barazonin një identitet ose një orientim seksual me sëmundjen.

“Nuk ka asgjë për të kuruar,” i tha ajo Asamblesë Kombëtare.

Ligji i ri do të hyjë në fuqi në 14 ditët e ardhshme me miratimin e Macron. Macron përshëndeti miratimin e legjislacionit, duke postuar në Tëitter: “Le të jemi krenarë për të. Sepse të jesh vetvetja nuk është krim.”

Sipas legjislacionit, përpjekjet e vazhdueshme që synojnë të modifikojnë ose qortojnë orientimin seksual ose identitetin gjinor dhe që ndikojnë në shëndetin fizik ose mendor të viktimave dënohen me deri në dy vjet burg dhe 25.000 euro gjobë.

Dënimi mund të rritet në tre vjet burgim dhe gjoba prej rreth 37.000 euro për tentativa që përfshijnë moshat nën 18 vjeç ose njerëz të tjerë veçanërisht të cenueshëm. Terapitë për të ndryshuar orientimin seksual të një personi janë tashmë të ndaluara në shumë shtete të SHBA-së dhe në territorin amerikan të Karaibeve të Porto Rikos.

Propozime për ndalimin e kësaj praktike, të dënuar gjerësisht nga profesionistët mjekësorë, janë paraqitur edhe në Britani së bashku me dhjetëra vende të tjera. Në vitin 2018, qeveria e Theresa May premtoi t’i jepte fund terapisë së konvertimit si pjesë e planit të saj të barazisë LGBT, me Boris Johnson që njoftoi që në vitin 2020 se planet do të çoheshin përpara.

Sipas propozimeve, terapia e konvertimit do të ndalohet në Angli dhe Uells për moshat nën 18 vjeç dhe të rriturit që janë të cenueshëm. Projekt-ligji pritet të hartohet deri në pranverë, me qëllim që të miratohet deri në maj.