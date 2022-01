“Dua të të puth në buzë”/ Monika çudit Donaldin me kërkesën e saj

Donaldi ka qenë pjesë e provës javore nga Big Brother, ku duhej të përgjigjej vetëm me ‘Po”. Duket se nga kjo situatë kanë ‘përfituar’ banorë të tjerë, duke mos i lënë shkak konkurentit që të ketë përgjigje tjetër. Monika e ka çuditur jo pak me kërkesën e saj, teksa i ka shprehur se do të donte një puthje në buzë nga aktori.





Pjesë nga biseda:

Monika: Donald unë dua të të puth.

Donaldi: Çfarë do? Si do të më puthësh?

Monika: Të të puth mor vëlla, kaq tani përgatitu për puthjen time.

Donaldi: Okej.

Monika: Po do të të puth në buzë.

Donaldi: Në buzë? Uau Monika çfarë pate?

Iliri: Është efekti i Tan Bramës ky.