Xhemi Shehu rikthehet në Top, ja çfarë pritet të ndodhë me moderatoren

Xhemi Shehu është ndër prezantueset ikonë të Top Channel, e cila u largua nga televizioni dy sezone më parë. Ashtu si më herët ajo ishte shprehur në intervista, nëse nuk do të bënte më “Portokalli” ajo do ti jepte fund karrierës së saj televizive.





Rikthimi i saj ishte në fund të dhjetorit, ku Xhemi ishte një nga prezantueses e Festivalit të RTSH, duke dhënë kështu sinjalet e para, se do të rikthehej në skenë. Dhe duket se kështu do të jetë. Ka qenë kolegu i saj, Salsano Rrapi, ai që ka dhënë detaje nga ky rikthim i saji.

“Po, Xhemi Shehu do kthehet në ‘Top Channel’. Do jetë përkrah meje në një program të ri që s’ka të bëjë me Portokallinë. Është në bashkëpunim me ‘Top Channel’, unë jam autor. Xhemi së bashku me mua është moderatore. Regjisor është Altin Basha dhe ky do të jetë një emision i ri në ‘Top Channel”, u shpreh Salasano.