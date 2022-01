Ambasadat duan zgjatjen e afateve të Vetingut/ Qëndrimet e Ramës, Bashës, Berishës dhe Metës

Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nxitur njëzëri Kuvendin e Shqipërisë që të votojnë për zgjatjen e afateve të organeve të Vettingut. Fillimisht zgjatjen e afateve e kërkuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës me anë të ambasadores Yuri Kim.

“Parlamenti duhet të kalojë reformën kushtetuese për të zgjatur mandatin e vettingut”, është shprehur Yuri Kim. Ambasada e Bashkimit Europian në Shqipëri, përmes një postimi në “Twitter” e konsideroi një hap të rëndësishëm paraqitjen në Kuvend të projekt-amendamentit për zgjatjen e mandatit të organeve të Vetingut.

“Bashkimi Evropian mbështet fuqimisht zgjatjen e mandatit” – thuhej në mesazhin e BE.

Por votimi i rendit të ditës në kuvend u bë vetëm me votat e mazhorancës, pasi deputetët e opozitës refuzuan të mbajnë një qëndrim. Mungesa e votave të opozitës në procedurat e saponisura në parlament për ndryshimin e Kushtetutës vë në pikëpyetje nismën që ka mbështetjen e ambasadave. Por si janë shprehur më herët aktorët kryesorë politikë për këtë moment të rëndësishëm të reformës në drejtësi?

KRYEMINISTRI EDI RAMA deklaroi pak kohë më parë se zgjatja e mandateve të organeve të vettingut është një domosdoshmëri.

Një domosdoshmëri që sipas tij, vjen si rezultat i një procesi që e ka treguar sesa i vyer që është për pastrimin e llumit nga sistemi i drejtësisë dhe për të nxjerrë në pah njerëzit me integritet dhe krye.

KRYETARI I PARTISË DEMOKRATIKE, LULZIM BASHA, për sa i përket zgjatjes së mandatit të KPK-së, tha se në fillim duhet bërë një analizë e punës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe më pas të vendoset se çfarë do të bëhet. Në një konferencë për mediat, kreu i PD tha se Vetting-u vijon dhe pa KPK-në.

PRESIDENTI I SHQIPËRISË ILIR META e ka cilësuar zgjatjen e procesit të vettingut si një kosto të rëndë ndërkohë që ka përmendur faktin se Komisioni i Venecias ka sugjeruar që procesi të jetë i shpejtë.

ISH-KRYEMINISTRI SALI BERISHA është shprehur se Vettingu i politikanëve është i domosdoshëm dhe se duhet të bëhet në mënyrë transparente. Berisha është shprehur se SPAK nuk mund të merret me Vettingun e politikanëve, pasi është instrument i Ramës. Ai gjithashtu u bëri thirrje demokratëve që të firmosin për mbajtjen e Kuvendit të Partisë Demokratike.

“Vetingu i politikanëve është i domosdoshëm, por jo mbi rregulla policeske, por mbi rregulla transparente. Ne bëmë një ligj, Komisioni i Venecias e përmbysi. Vetingu bëhet dhe bëhet më mënyrën më transparente. Ne kemi hequr imunitetin për korrupsionin. Kemi ligj anti-mafia të shkëlqyer. Se si mundet një forcë politike që e quan veten demokratike, të propozojë që të vendosë SPAK-u për mandatet e deputetëve, që është i Ramës, do të thotë që je skllav i tij. Janë këto rrethana që na ftojnë ne demokratëve të mbledhim Kuvendin, e ju të merrni vendin qendror, të zgjidhni, këshilltarët tuaj, deputetët tuaj, të përcaktoni kufijtë e kryetarit. Për të gjitha këto, mendoj që çdo demokrat dhe demokrate duhet të firmos për Kuvendin e ardhshëm. Kuorumi mbi 50% është tejkaluar me kohë. Ne do të mbledhim kuvendin. Do të bëjmë ndryshime thelbësore në statut, do të hapim idenë e fraksioneve, do të bëjmë që të kthehen të gjithë ata që kanë vendosur një tullë në këtë parti. Do të bëjmë gjithçka që fëmijët tanë të shohim që po punojmë për ta”, u shpreh Berisha pak kohë më parë në lidhje me këtë temë.