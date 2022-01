Horoskopi i ditës së sotme, 28 janar 2022

Dashi





Teprimi me ushqimet ose pijet mund t’ju bëjë të ndiheni pak të shqetësuar sot, prandaj do të jetë e vështirë të përqendroheni në çdo gjë që ka nevojë për vëmendjen tuaj. Ndoshta ju duhet thjesht ta merrni atë me qetësi në mënyrë që të rikuperoni energjinë. Teprimi me ushqimet ose pijet mund t’ju bëjë të ndiheni pak të shqetësuar sot, prandaj do të jetë e vështirë të përqendroheni në çdo gjë që ka nevojë për vëmendjen tuaj. Ndoshta ju duhet thjesht ta merrni atë me qetësi në mënyrë që të rikuperoni energjinë.

Demi

Aspekti qiellor mund të shkaktojë pak drame. Nëse jeni ndjerë të kufizuar nga një marrëdhënie e caktuar ose keni dashur të liroheni prej saj për pak kohë, mund të mos jeni në gjendje t’i fshihni më ndjenjat. Emocionet mund të jenë shumë të fuqishme. Është më mirë të jesh i sinqertë dhe të shpreheni lirisht.

Binjakët

Rreshtimi qiellor tregon se mund t’ju duhet të ecni me shumë kujdes kur i qaseni një çështjeje problematike, që përfshin si ju, ashtu edhe një person të dashur. Edhe pse në sipërfaqe mund të mos duket aq e vështirë, ndërsa filloni ta diskutoni, mund të habiteni nga thellësia e ndjenjës që shfaqet. Jini të butë me veten tuaj.

Gaforrja

Pavarësisht se sa shumë përpiqeni të mbani diçka brenda vetes, mund të mos jeni në gjendje të përmbaheni. Ndikimet qiellore tregojnë se nuk do të jeni në gjendje t’i fshihni emocionet tuaja pas një fasade të ëmbël dhe gazmore. Në këtë rast është më mirë ta bëni atë bisedë me partnerin tuaj.

Luani

Nëse dëshironi të afroheni më shumë me person një veçantë, me siguri do t’ju duhet të mbështeteni në më shumë sesa në magnetizmin tuaj natyror sot. Do të keni një shans më të mirë, nëse mund të diskutoni tema, të cilat mund të hapen në mënyra që nuk i keni përjetuar kurrë më parë. Gjithashtu, mund të mësoni diçka të re për partnerin.

Virgjëresha

Me energjinë planetare në lojë, mund të rrezikoni të thoni aksidentalisht gjënë e gabuar në momentin e gabuar, ose të bëni atë koment që të gjithë të tjerët e kanë shmangur. Problemi është mungesa juaj e taktit. Nëse mund ta zotëroni këtë, atëherë thjesht mund të arrini gjithçka.

Peshorja

Energjia e sotme astrale e bën këtë mundësinë e përsosur për t’i lejuar vetes të çlodhesh. Nëse keni qenë paksa të ashpër me veten kohët e fundit dhe e keni shtyrë veten të bëni më shumë sesa jeni në gjendje të bëni, atëherë shfrytëzojeni këtë mundësi për të dalë dhe për t’u argëtuar.

Akrepi

Kjo është një ditë e shkëlqyer për t’u takuar me të tjerët dhe për të shijuar shoqërinë e tyre. Energjia astrale ju sjell në kontakt me ata që mund të zgjerojnë ndjeshëm mendimet, idetë dhe besimet tuaja dhe që mund të kenë një ndikim mjaft të thellë në jetën tuaj. Një nga njerëzit që takoni mund të bëhet më shumë se thjesht një mik kalimtar.

Shigjetari

Energjia astrale ju inkurajon të falni dhe të harroni një problem të fundit me një marrëdhënie të ngushtë dashurie. Ndërsa ju mund të keni dëshiruar një lloj shpjegimi, ose të paktën një falje, tani pyesni veten se për çfarë ishte gjithë kjo zhurmë dhe jeni më se të lumtur të bëni ndryshime.

Bricjapi

Planetët ju inkurajonë të përpiqeni të kuptoni pak më mirë një person të caktuar. Ju mund të filloni të vini në dyshim motivet tuaja se pse jeni në një marrëdhënie me të në radhë të parë. Jo sepse nuk po shkon mirë, por sepse nuk jeni i sigurt se ku po shkon dhe kështu ndiheni pak të mashtruar.

Ujori

Shtrirja qiellore sinjalizon një kohë kur mund të ndiheni më shumë se paksa të magjepsur me një person të caktuar. Ndoshta nuk e keni kuptuar se sa të fuqishme ishin ndjenjat tuaja deri më sot, kur një situatë e caktuar i nxjerr ato në sipërfaqe. Edhe pse kjo është një përvojë shumë intensive, do të ishte e mençur të mos lejoni që ajo të drejtojë jetën tuaj.

Peshqit

Sot angazhimet në punë mund të jenë të shumta. Kjo mund të jetë zhgënjyese si për ju, ashtu edhe për partnerin tuaj, sepse mund të shtyjë disa plane që kanë të bëjnë me jetën në çift. Në aspektin financiar megjithatë do të ndiheni në formën e duhur.