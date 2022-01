Kriset miqësia në “Big Brother”/ Debat i ashpër mes Monikës dhe Arjolës: Ik mos më çaj veshët!

Monika Lubonja dhe Arjola Demiri janë përplasur në një debat të ashpër me njëra-tjetrën në dhomën e rrëfimit. Fillimisht ishte Monika që i thoshte Arjolës se e ka ndenjur larg ndërsa Arjola përpiqej t’i sqaronte se nuk është kukull që të shkojë herë pas saj e herë pas Ilirit.





Monika: Do e bluaja për së gjalli. Nuk mund të them jashtë se nuk dua të të vë ty në pozitë të vështirë.

Arjola: Pozitë më të vështirë se të thuash Arjola më je larguar.

Monika: Mos më çaj veshët se ta kam thënë vetëm ty, jo në sytë e tjerëve. Nuk dua të penalizoj lojën tënde.

Arjola: Marrëdhënia ime me ty është me ty, e imja me Ilirit është me të. Kaq.

Ndërsa në studio, Arjola sqaroi duke thënë se: “Ka qenë një ditë kur Iliri më pyeti çfarë vendi kam në zemrën tënde dhe i thashë ke vendin numër 1. I thashë Monika nuk është më pak. Në darkë më pyeti Iliri se nëse ka zinxhir, kë do shpëtosh, i thashë Monikën”.