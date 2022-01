Pandemia frenon krimin shqiptar në Itali/ Bosët po “heqin dorë” nga dhuna brutale dhe kultivojnë kokainën. Shqipëria, pika kyçe e trafikimit të drogës drejt Evropës

Të dhëna të reja janë publikuar në Itali lidhur me krimin shqiptar në këtë vend. Shërbimi i Analizës Kriminale ka bërë të ditur se krimet që kryhen në Itali nga shqiptarët kanë ardhur duke rënë. Kjo po ndodh për shkak të pandemisë së koronavirusit.





Vitet e fundit krimi shqiptar është karakterizuar nga dhuna brutale. Krimi shqiptar ka pasur një evolucion të shpejtë ndërkombëtar po ashtu edhe në Itali. Drejtimi kryesor i këtyre organizatave kriminale është trafiku i drogës, kryesisht marijuanë, heroinë, kokainë dhe drogat sintetike. Por interesat e grupeve kriminale shqiptare shtrihen edhe tek trafiku i armëve, trafiku i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi i prostitucionit.

Dinamika e marrëdhënieve me organizatat e tjera kriminale, veçanërisht ato që operojnë në Pulia, edhe pse nuk mungon sinergjia me organizatat kriminale siciliane dhe kalabreze, shkruajnë mediat italiane.

Për sa i përket trafikut të drogës, Shqipëria konsiderohet si pika kyçe për të shkuar drejt Evropës pikërisht për shkak të të ashtuquajturës rrugë ballkanike.

Krimet e kryera nga shqiptarët po vijnë në rënie

Të dhënat e siguruara nga Departamenti i Administratës së Burgjeve dëshmojnë, në periudhën dyvjeçare 2019-2020, një rënie të numrit të të paraburgosurve shqiptarë (2402 në 2019, 1956 në 2020) me një incidencë prej 4% në numrin total të të ndaluarve. subjektet dhe 12% vetëm për të huajt. Shqiptarët janë komuniteti i dytë më i madh i huaj në Itali pas atij rumun për nga numri i subjekteve me banim të rregullt; në 31 dhjetor 2020 ata përfaqësonin 8,2% të të huajve me banim në vendin tonë (me 410 087 prezenca). Zanafilla e krimit shqiptar lidhet me rënien e komunizmit, me trazirat e thella politike dhe sociale që, duke filluar nga fillimi i viteve 90 të shekullit të kaluar, preku Shqipërinë, duke shkaktuar flukse masive migratore drejt shteteve të ndryshme evropiane, përfshirë edhe Italinë. Ndërsa vendi ishte në një situatë të rëndë socio-ekonomike, qarqet kriminale plotësuan boshllëqet e pushtetit të shkaktuara nga krizat duke përfituar dhe zgjeruar interesat e tyre të paligjshme.

Gjeneza e organizatave kriminale shqiptare

Krahas formimit të komuniteteve të mëdha në territorin kombëtar, flukset migratore drejt Italisë kanë çuar edhe në zgjerimin e krimit shqiptar, i cili, nga mikrodelikuenca e përhapur, ka evoluar në grumbullime të kualifikuara dhe të artikuluara, organizimi i brendshëm i të cilave, bazuar në përkatësitë familje/klan. bazuar, ai drejtohet rreptësisht nga rregulla të huazuara nga Kanuni. Kanuni është një përmbledhje dispozitash të së drejtës zakonore, që datojnë në mesjetë, e cila sot përdoret në mënyrë të parregullt nga grupet kriminale; identifikon bërthamën ideale të shoqërisë në familjen patriarkale dhe dënon shkeljen e rregullave shoqërore sidomos në tradhtinë ndaj familjes. Shoqatat shqiptare shfaqin qëndrime të larta kriminale në nivel ndërkombëtar, duke kombinuar karakteristikat tradicionale (disiplinë e brendshme e ngurtë, strukturë e organizuar në klane, mbyllje, besueshmëri) dhe elementë novatorë dhe modernë si transnacionaliteti, ngulitja tregtare dhe aftësia për të vepruar në sektorë të larmishëm të paligjshëm.

Krimi shqiptar në statistika

Në nivel statistikor ka një rënie prej 13,1% të raportimeve që i referohen shqiptarëve të denoncuar apo të arrestuar, këto raporte (22,823 në 2019, 19,830 vitin pasardhës) përbënin 8,4% të numrit total të të huajve në periudhën dyvjeçare (506,527). Tendenca në rënie i atribuohet edhe masave frenuese të miratuara nga qeveria për të kufizuar efektet e pandemisë dhe kjo konfirmohet në 8 muajt e parë të vitit 2021: në këtë periudhë, numri total i subjekteve shqiptare të shtyrë ishte 12,476 kundrejt 13,813 në 2020 i referueshëm në të njëjtën periudhë (Burimi SDI / SSD). Sa i përket veprave penale, mbi të gjitha ka krime që kanë të bëjnë me narkotikët, siç është përmendur tashmë (2408 raportime në vitin 2021, 3819 në 2020, 3920 në 2019); vjedhje (2105 raportime në 2021, 3937 në 2020 dhe madje 5372 në 2019, para pandemisë), dhimbje lëndimesh (818 raportime në 2021), marrja e mallrave të vjedhura (485 në 2021). Të gjitha shifrat janë në rënie krahasuar me vitet e mëparshme, në përputhje me efektet e pandemisë në sektorin kriminal.