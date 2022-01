Përfundon mbledhja e Kryesisë së PS, ja kush janë kandidatët në 5 bashkitë e vendit. Balla s’jep emër për Lushnjen

Partia Socialiste zyrtarizoi sot 5 nga 6 kandidatët për zgjedhjet e pjesshme vendore në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë.

Pas përfundimit të mbledhjes së Kryesisë së PS-së, mësohet se është vendosur që në bashkinë e Dibrës të kandidojë Rrahman Spahiu, kandidati socialist në Vorë do të jetë Blerim Shera, ndërsa në Rrogozhinë Edison Memolla. Në Shkodër do të garojë prefektja e qarkut Majlinda Angoni, kurse në Durrës do të jetë kandidate Emirjona Sako. Ndërkohë, ende nuk është zërtarizuar kandidati apo kandidatja në Lushnje.

“Lidhur me kandidatin apo kandidaten që do të napërfaqësojë në Lushnje, gjej rastin të informoj publikun se kemi pasur konsultime të thell.a Kësaj radhe bëmë një proces më të hapur sidomos për shkak të problematikave që i dini. I falenderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij procesi. Kam kërkuar anketim dhe të martën do të keni edhe emrin. Nuk dua të futem sot në emra, e kam kërkuar vetë anketimin. Ka shumë kandidatë, jua them të martën. Kryetari i ri i Bashkisë Lushnje do të jetë një person me formimin e duhur”, deklaroi Taulant Balla.