Prezantimi i kandidatëve për zgjedhjet e 6 marsit/ Gjiknuri: Figura të pastra që mirëpriten nga qytetarët, një moment i mirë për të fituar të gjitha bashkitë

Pas përfundimit të mbledhjes ku u prezantuan kandidatët që do të marrin pjesë në zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit, Damian Gjiknuri u shpreh se për zgjedhjen e kandidaturave Kryesia e PS u nis nga parimet që figurat të jenë të pastra, i mirëpresin qytetarët dhe janë bërë me konsultime me qytetaret





“Kryesia e PS bëri një mbledhje dhe4 akoma ka një dsikutim të hapur. PS konkludoi me kandidaturat. Ne Durrës vendosëm të rikonfirmojmë Emirjona Sakon. Ka justifikuar me punën e saj këtë përgjegjësi. Kryesia e PS u nis nga parimet që figurat të jenë të pastra, i mirëpresin qytetarët dhe janë bërë me konsultime me qytetaret. Jemi të gatshëm të hyjmë në zgjedhje dhe është një moment i mirë për të fituar të gjitha bashkitë”- tha ai.