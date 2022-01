A do të shkojë LSI në zgjedhje me Berishën? Meta i shmanget pyetjes

Presidenti Ilir Meta ka zgjedhur mos t’i përgjigjet pyetjes nëse LSI do të shkojë në zgjidhje me Berishën. Meta ka zgjedhur të vijojë të nënvizojë rëndësinë e rritjes së borxhit, duke mos komentuar pyetjen.





“Duhet të gjithë të marrin seriozisht çështjen e situatës me borxhin, mos të bëjnë sikur nuk shikojnë, edhe faktorët që pretendojnë se janë në opozitë. Është në interes të një grupi të caktuar në qeveri, që ka kapur shtetin, për të fshehur të vërtetat. Është edhe në interes të një grupi oligarkësh, që përfitojnë shumë nga kjo situatë, por është një dramë në rritje për shumicën e familjeve shqiptare. Prandaj, shikoni këto tregues me qetësi, ku jemi ne, ku janë të tjerët këtu pranë nesh. Duhet të thellohemi të gjithë, sepse është borxhi i qytetarëve, që të mos përfundojmë si ndonjë vend tjetër e të dalim në falimentim” , tha Meta.

Ndërsa, pyetjes se “Ka dhe shtete të tjera që e kanë borxhin më të madh, pse është problem për Shqipërinë që e ka borxhin 81%?”, Kreu i Shtetit ju përgjigj se “Të mos i ngatërrojmë temat. E patë shumë qartë që këto tregues janë një kambanë e fortë alarmi për vendin, tregojnë qartë që jemi në një situatë tepër kritike dhe jo të shëndetshme ekonomiko-financiare. Të heqim dorë nga gallatat me ekonominë, me financat, aq më tepër me borxhet. Është edhe Japonia që e ka borxhin shumë herë më të madh, por treguesit e Japonisë janë të tjerë dhe investitorët më të mëdhenj në botë luftojnë për ta blerë borxhin e Japonisë më shumë dëshirë. Koha e gallatës duhet të marrë fund dhe koha e ndëshkimit duhet të fillojë shumë shpejt. Jam i sigurt edhe për këtë çështje”.