“Triumfi” i Beatrix, kënga për Donaldin që u shndërrua në hit brenda pak minutash

Dalja e Beatrix nga Big Brother u shoqërua me shumë debate. Madje aq e madhe ishte zhurma mediatike, sa vetë këngëtarja e përjetoi këtë ngjarje. Ajo mungoi në emisionin Fun Club, pikërisht për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. Por ditët e vështira kanë mbaruar tashmë për të. Të gjitha ndjesitë e saj Trixa ka vendosur t’i hedh në një këngë, dedikuar pikërisht historisë me Donaldin. “Faj” quhet kënga e publikuar mbrëmjen e djeshme, që në pak orë ka arritur të marrë mbi 320 mijë klikime.





Ndonëse në rrjetet sociale këngëtarja është gjykuar për faktin se u fut mes Donaldit dhe Borës, komentet në këtë këngë kanë qenë të gjitha mbështetëse për të. Nuk dihet nëse fansave i ka pëlqyer kënga, apo ndjesitë që ajo ka përcjellë nëpërmjet saj, por duket se tashmë Trixa nuk është më e ‘treta’ në këtë histori, por personazhi kryesor në një histori të bukur dashurie. Pak ditë para publikimit të këngës, ajo reagoi publikisht për mediat, duke u shprehur se mbi të gjitha paragjykimet, ajo do të zgjidhte gjithmonë Donaldin.

Statusi Beatrix

Dua ta nis këtë shkrim me një falenderim për të gjithë ju që më falni ngrohtësi dhe jeni interesuar mbi gjendjen time. Nuk do gënjej, jo çdo gjë është fushë me lule, tranzicioni në jetën reale sigurisht ka vështirësi, por kam fatin të jem pjesëtare e një familjeje që më gjendet pranë për çdo moment dobësie përgjatë përshtatjes.” – shkruan ajo.

Ju kërkoj ndjesë për lënien pas dore të rrjeteve sociale, shfaqjeve televizive dhe mospërgjigjen e mesazheve, por realisht kam nevojë edhe për pak kohë që të rigjej gravitetin tim. Mund t’ju tregoj që përgjatë këtyre ditëve terapia ime ka qenë pasioni dhe arsyeja përse unë jetoj, muzika. Po hedh çdo mendim dhe ndjenjë në letër dhe nota. E di që Monika dhe Arjola do jenë shumë të lumtura kur ta marrin vesh ha ha.

Donaldin po e ndjek nga jashtë. E kam suportuar, do jem tifozja e tij e parë dhe siç e thashë, i qëndroj mendimit që ai duhet ta fitojë BBV. Përsa i përket marrëdhënies tonë, kam lexuar pak si është parë nga jashtë. I kuptoj dhe ata që kanë qenë pro edhe deri-diku ata kundër – duke qenë se marrëdhënia jonë ka lindur pastër në një shoë ku ndjekësit janë lidhur me protagonistët dhe mendojnë se kanë të drejtën e opinionit dhe gjykimit mbi të gjithë ne brenda apo jashtë shtëpisë.

Sot është dita ime e katërt jashtë asaj shtëpie dhe nëse Donaldi do ma zgjaste dorën që të hidheshim bashkë, do e bëja po prapë. Bekime dhe dashuri për të gjithë ju!