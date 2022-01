“Vetëm baby s’të them dot”/ Dj Dagz i drejtohet Einxhel pas aksidentit: Të dua shumë, mezi pres të dalësh jashtë

Dj Dagz, ka reaguar pas incidentit të ndodhur Einxhel të dashurës së tij. Ai ka thënë se e do shumë moderatoren dhe u shpreh se nëse ai do të ishte ende pjesë e shtëpisë së Big Brother Vip, ai incident nuk do të ndodhte.





DJ i njohur e mbylli fjalën e tij duke thënë se e dashuron shumë Einxhel dhe pret që po e pret jashtë.

Pjesë e bisedës:

DJ Dagz: Nuk të them dot hey baby, sepse vetëm baby s’je ti.

Einxhel: Po të ishe ti në shtëpi s’do të kishte ndodhur.

Dj Dagz: Sigurt.

Einxhel: Do të kishim qenë bashkë diku, larg këtyre sporteve ekstreme.

Dj Dagz: Ka mundësi. Falenderoj banorët për ndihmën që të kanë dhënë. Si gjithmonë kur vjen puna te njerëzllëku ata e tregojnë gjithmonë. Unë të dua shumë. Të pres jashtë!