Zgjedhjet vendore, Gjiknuri: Kandidate për Bashkinë e Durrësit do jetë Emirjana Sako, do vijojmë diskutimet aty ku ka kontestime

Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri ka konfirmuar kandidaturën e kryetares aktuale të Bashkisë së Durrësit, Emirjana Sako, për zgjedhjet e pjesshme vendore.





“Besoj siç jeni në dijeni, Kryesia e Partisë Socialiste bëri një diskutim të thellë me kandidaturat e mundshme për bashkitë ku do zhvillohen zgjedhjet. Pas konsultimeve, për pjesën më të madhe të kandidaturave, ende ka një diskutim që do ta thotë drejtuesi politik i Fierit në lidhje me Lushnjes. Partia Socialiste konkludoi me kandidaturat, meqënëse nuk ndodhet drejtuesi politik i Durrësit, unë do të them që për Bashkinë Durrës të rikonfirmojmë si kandidate kryetaren aktuale të të Bashkisë, Emirjana Sakon. E cila për mendimin e PS-së ka bërë një punë të mirë. Pas meje, drejtuesit politik të qarqeve, Tirana për Vorën, Shkodrën dhe të tjerë, do bëjnë anonçimet përkatëse për bashkitë që mbulojnë. Kryesia e PS-së u nis nga parimet që kandidatët të jenë të pastër. Personalitete të pritshme nga qytetarët. Aty ku ka diskutime, ne do vijojmë me sondazhet në anëtarësinë për të përcaktuar kandidatin e përshtatshëm”, – tha Gjiknuri.