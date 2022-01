“E besuara” e Vangjush Dakos, psikologu i Vorës dhe bankieri i Dibrës/ PROFILET e kandidatëve të PS për 6 Marsin

Partia Socialiste zyrtarizoi ditën e djeshme emrat e 5 kandidatëve në garën për zgjedhjet e pjesshme vendore që do të mbahen në 6 bashki të vendit.





E vetmja bashki ku socialistët kanë ende dilema është Lushnja, ku kandidatja pritet të prezantohet të martën.

Mes pesë kandidatëve në garë bien në sy emri i një arsimtari dhe një drejtori banke, ndërkohë që të tjerët mund të konsiderohen të rikonfirmuar.

Por cilët janë 5 kandidatët për kryetarë bashkie të PS tashmë të konfirmuar?

Majlinda Angoni:

Në Bashkinë e Shkodrës, e cila njihet historikisht si një bastion i Partisë Demokratike është konfirmuar Prefektja e Qarkut, Majlinda Angoni, e cila e mban këtë detyrë që prej vitit 2020.

Blerim Shera:

Në Bashkinë e Vorës do të kandidojë një emër i ri, psikologu Blerim Shera. Ai e ka marrë këtë titull me mbarimin e studimeve të larta Master në Universitetin e Elbasanit, ‘Aleksandër Xhuvani’ në vitin 2013, ndërsa kryen edhe funksionin e arsimtarit.

Emirjana Sako:

Në Durrës iu dha edhe njëherë drita jeshile Emirjana Sakos, kryetares në detyrë pas dorëheqjes së Valbona Sakos, e cila dha dorëheqjen pas një deklarate të bërë virale lidhur me viktimat e tërmetit tragjik të 26 nëntorit.

Emirjana Sako, e cila më herët ka mbajtur postin e Drejtores së Shërbimeve prej rreth 2 muajsh ishte emëruar zv. kryetare e Bashkisë, ndërsa është konsideruar si një nga ‘të besuarat’ e ish-kryebashkiakut të Durrësit, Vangush Dako.

Edison Memolla:

Në Rrogozhinë merr “OK”-in Edison Memolla, i cili u komandua nga selia rozë në detyrë pas vdekjes së kryetarit Haxhi Memolla.

Kujtojmë se Memolla ka rënë pre e një sulmi të dhunshëm ndaj tij në 26 prill të vitit të kaluar, një ditë pas zgjedhjeve të 25 prillit, teksa është dhunuar nga disa persona të paidentifikuar jashtë ambienteve të KZAZ numër 43 në Rrogozhinë.

Rrahim Spahiu:

Në Dibër, Partia Socialiste do të kandidojë 55-vjeçarin Rrahim Spahiu, i cili ka një karrierë në administratën publike dhe në sistemin bankar.

Për Spahiun, ka folur me superlative ditën e djeshme ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, sipas të cilit është një njeri me vizion. Manja vijoi më tej duke shtuar se, Dibra ka një shans për të pasur në krye të Bashkisë një menaxher, për të cilin shprehu bindjen, që së bashku do të bëjnë punë shumë të mira për Dibrën.

Sfidë e fortë në Lushnje mes Eriselda Sefës dhe Krenar Haxhiut:

PS zyrtarizoi 5 emrat e kandidatëve për bashkitë në zgjedhjet e 6 marsit, përveç Lushnjës, ku duket se brenda grupit ka pasur debate të forta se kush do të jetë emri i përzgjedhur.

Duket se sfida është mes Eriselda Sefës, kryetare e komanduar në këtë bashki dhe Krenar Haxhiut, drejtor i OSHEE Lushnje.

Nuk dihet ende se kush ka përkrahjen më të madhe por duket se socialistët kanë qenë të përçarë për këto dy emra, megjithatë më 1 shkurt do të vendoset gjithçka.

Dekretimi i 6 Marsit dhe nisja e fushatës më 17 shkurt:

Kujtojmë që tetë ditë më parë Presidenti Ilir Meta dekretoi caktimin e 6 marsit për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie në Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë.

Komisioni rregullator në KQZ vendosi që fushata zgjedhore të nis më 17 shkurt dhe të zgjasë më pak se një muaj, për shkak të kohës së shkurtër në dispozicion për respektimin e afateve ligjore.