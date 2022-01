Konflikti me Rusinë/ Boris Johnson do të vizitojë Ukrainën, bisedë telefonike edhe me Putin

Boris Johnson do të vizitojë Ukrainën javën që vjen si dhe do të zhvillojë një bisedë telefonike me Vladimir Putin. Sipas burimeve qeveritare, shkruan “The Guardian”, kryeministri britanik është i vendosur të përshpejtojë përpjekjet diplomatike dhe të mundësojë parandalimin e gjakderdhjes në ditët në vijim.





Udhëtimi i planifikuar vjen mes tensioneve në rritje midis Ukrainës dhe Rusisë, e cila po vazhdon të çojë forcat e saj në kufirin e fqinjit të saj. Vizita e kryeministrit vjen në një moment delikat edhe në politikën e brendshme të Britanisë së Madhe.

Johnson është përballur me kritika të gjera se qeveria e tij është paralizuar në një kohë kur ai duhet të fokusohet në çështje të tjera, si kriza e përshkallëzuar në Ukrainë, si dhe kostoja e jetesës.

Një zëdhënës i Doëning Street tha se: Kryeministri është i vendosur të përshpejtojë përpjekjet diplomatike dhe të mundësojë shmangjen e gjakderdhjes në Evropë. “Ai do të përsërisë nevojën që Rusia të tërhiqet dhe do të angazhohet diplomatikisht kur të flasë me presidentin Putin këtë javë.” Kjo vizitë vjen pasi Johnson u kërkoi shefave të mbrojtjes që të shqyrtojnë opsionet e mëtejshme ushtarake mbrojtëse në Evropë gjatë një konference të nivelit të lartë të inteligjencës mbi situatën javën e kaluar.

Ndërkohë, Ministria e Jashtme pritet të shpallë sanksione më të ashpra të hënën. Diplomatët kanë ngritur shqetësimin se çdo sanksion i vendosur ndaj Rusisë për konfliktin e mundshëm do të rezultonte i paefektshëm për shkak të sasisë së madhe të pasurisë ruse në kryeqytet, i referuar gjithashtu si “Londongrad”