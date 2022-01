Kritika për Coriolanus/ “Drama e Shekspirit, e thjeshtëzuar” në Arturbina

Teatri Kombëtar i Shqipërisë, premiera më 17 dhjetor 2021





Isha gati të lija pas atë që kishte ndodhur me Teatrin Kombëtar, shkatërrimin e asaj godine të vjetër në qendër të Tiranës, që nuk përputhej me arkitekturën “elegante” përreth. Kryeministri është i shqetësuar për arkitekturën dhe po rindërton Tiranën sipas dëshirës së tij, duke ndërhyrë ku të mundet, duke zgjedhur arkitektë. Në fund, duhet të kujtojmë se ai është edhe artist, edhe kryeministër. Kjo është fatkeqësia jonë; pushtetarët priren të ndërhyjnë më shumë në fushat për të cilat janë të interesuar dhe nuk ua lënë profesionistëve fushat në të cilat nuk kanë njohuri të thelluara.

Në vitin 2018, regjisori Altin Basha (që tani është drejtor i Teatrit Kombëtar Eksperimental) tha gjatë një interviste me gazetaren e kulturës Elsa Demo se kryeministri Edi Rama dhe ish-ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro po sillen “si elefantët në një dyqan qelqurinash, duke shkatërruar gjithçka që prekin”. Disa muaj më vonë, ai e zhvendosi besnikërinë e tij pro qeverisë, duke mbështetur shembjen e Teatrit Kombëtar.

Disa njerëz ende kërkojnë që teatri i vjetër të rindërtohet aty ku ka qenë dhe siç ka qenë, por kjo më duket e kotë. Ideja nuk ishte të rindërtohej, por të ruhej ajo që atëherë ekzistonte. Pavarësisht gjithë kësaj, nuk mund të mbaja më mëri ndaj teatrit kombëtar; në fund të fundit, mendova se mund të shihja një shfaqje të mirë edhe në hapësirën e re.

“Arturbina”, më parë një laborator hidraulike, është shndërruar në një teatër të përkohshëm deri në ndërtimin e teatrit të ri, megjithëse ndërtimi nuk ka filluar ende. Në fillim nuk e gjeta derën, por dikush më ndihmoi dhe më drejtoi deri në fund të godinës drejtkëndore ku ndodhej hyrja. Dritat e neonit të krijonin ndjesinë e një aeroporti ndërkombëtar dhe kur mbledhësi i biletave më kërkoi biletën, u ndjeva sikur isha në tokë të huaj me pasaportën time jo-evropiane. Vetë hapësira e teatrit përbëhet nga një skenë e sheshtë me tokë dhe një auditor i rrëpirë, nga maja e të cilit duket sikur po e shikoni shfaqjen nga kati i dytë, duke parë kokat e aktorëve nga lart.

“Coriolanus-i” shënon fundin e një viti të vështirë për Teatrin Kombëtar. Krahas vështirësive të shkaktuara nga pandemia, mungonte edhe një kalendar artistik. Pas Animal Farm (10 korrik 2021) dhe Edmond (19 nëntor 2021), “Coriolanus-i” ishte premiera e tretë dhe e fundit e vitit. Një produksion masiv me mbi 40 shtesa dhe 20 aktorë në skenë, si dhe gati 20 anëtarë të tjerë të trupës.

“Coriolanus-i” është vendosur në Romën e lashtë, në të cilën njerëzit ngrenë krye dhe kërkojnë që sistemi aktual sundues të hiqet. Pas një beteje të suksesshme, Caius Marcius-i, një gjeneral i famshëm (i luajtur nga Gazmend Gjoka) i vendoset emri “Coriolanus”. Ai përfshihet në mosmarrëveshje të brendshme dhe ndërkombëtare, ndërsa nëna e tij, Volumnia, e nxit të ndërtojë famë dhe të bëhet konsull romak. Por, ai është rrënjësisht i papërshtatshëm për politikë. Koriolanusi nuk e fsheh përbuzjen e tij për plebenjtë, “frymën e të cilëve e urrej si erën e fytave të kalbura”. Refuzimi për t’iu bashkuar vullnetit të mirë të tyre çon në dëbimin e tij. Kjo shkakton kthesën e ngjarjeve për kombin e tij, pasi një Koriolanus hakmarrës ndryshon besnikërinë ndaj armiqve të Romës, Volscianëve, dhe kthehet në Romë si pushtues.

Skena e Ilirjana Bashës me kolona romake në majë të një shkalle të trefishtë na çon drejt në zemër të shfaqjes: fuqia. Personazhe të ndryshëm ngjisin shkallët e pushtetit, për të përfaqësuar lëkundjet e pushtetit nga njëra anë në tjetrën. Kostumet e Bashës janë të shumëllojshme dhe ndonëse nuk i ngjajnë plotësisht periudhës romake, as nuk bien ndesh me performancën dhe na lejojnë të zhytemi në periudhën e trazuar që paraqet shfaqja.

Një risi në Teatrin Kombëtar është përdorimi i luftimeve skenike, me koreografi të ekspertit Marco Rubboli, i cili erdhi nga Italia për të krijuar betejën skenike për “Coriolanus-in” në bashkëpunim me koreografin Robert Nuha. Jemi mësuar të shohim skena beteje me shumë njerëz në filma, por jo në teatro, dhe ky është aspekti më interesant i shfaqjes. Në momentin e përleshjes mes dy ushtrive, në skenë përdoren lëvizjet e ngadalta, nën një dritë blu elektrizuese. Efekti është i ngjashëm me betejat në filma si 300 Spartanët, por përveç spektaklit të lojës me shpatë, kjo duket e panevojshme.

Kur skenat e betejës përqendrohen në vetëm dy aktorë, ato nuk funksionojnë dhe aq mirë. “Luftëtarët” dukej se ngurronin të luftonin, gjë që i bënte lëvizjet e tyre të dukeshin të ngathëta dhe të pakoordinuara. Ndoshta disa prova më shumë mund ta përmirësojnë cilësinë e këtyre luftimeve.

“Coriolanus-i” është një nga heronjtë më të errët të Shekspirit. Ndryshe nga Makbethi apo Mbreti Lir, personazhi kryesor nuk ka ndonjë monolog të rëndësishëm dhe duhet mbajtur një qëndrim i brendshëm për të kuptuar më mirë personazhin. Performanca e Gazmend Gjokës si “Coriolanus-i” nuk e përmirëson të kuptuarin e tragjedisë. Ai duket se nuk është i sigurt në vetvete dhe nuk bën asnjë përpjekje për të justifikuar sjelljen e tij. Dialoget duket se humbasin peshë përballë përqendrimit të shfaqjes në spektakël dhe fjalët, të cilat janë forca e vërtetë shtytëse e veprave të Shekspirit, bien në plan të dytë. Është e paqartë nëse kjo ndodh për shkak të përshtatjes ose përkthimit të tekstit, apo regjisë të performancës.

Në shfaqjen e Shekspirit, Volumnia është një grua ambicioze, e cila vlerëson lavdinë që djali i saj mund t’i sjellë në shtëpi, më shumë se sa jetën e tij. Kur e luan atë, Luiza Xhuvani përdor një intonacion ‘hiper-teatror’, duke nënshtruar agresionin e supozuar të “Coriolanus-it” dhe duke e bërë atë të shfaqet si një djalë i vogël. Por, në të njëjtën kohë ajo shfaqet si një nënë tradicionale plot butësi dhe dhembshuri, duke krijuar një kontrast mes asaj që thuhet dhe asaj që tregohet. Edhe në skenën ku Volumnia dhe gruaja e Coriolanus-it, Virgilia (Elia Zaharia) po përpiqen ta bindin të heqë dorë nga kryqëzata e tij e përgjakshme, duket sikur Volumnia urdhëron Koriolanusin të mos sulmojë. Dobësia e luftëtarit fisnik ndaj dy grave të jetës së tij është thjeshtuar tepër, duke e bërë dilemën e brendshme të personazhit të zbehet në padukshmëri.

Viktor Zhusti, në rolin e Menenius Agrippa-s, senatorit të Romës, është ura lidhëse mes aktorëve të tjerë. Ai është si një plak i mençur që mund të japë këshilla, por fuqinë e kanë gjithmonë në duar të tjerët.

Plebenjtë, një grup prej rreth 40 shtesash, studentë të Akademisë së Arteve në Shqipëri, sjellin në jetë shfaqjen dhe përcjellin gjendjen kaotike të qytetit, e cila manipulohet nga përfaqësuesit e tyre të zgjedhur, tribunët Junius Brutus (Hervin Culi) dhe Sicinius Velutus (Genci Fuga). Si padronë marionetash, të dy politikanët dinakë komandojnë turmën duke ruajtur pushtetin e tyre dhe duke sjellë në skenë në mënyrë të shkëlqyer fytyrën e vërtetë të politikanëve populistë.

Ashtu si vendosja e Shekspirit në kllapa, shfaqja hapet dhe përfundon me të njëjtën skenë, një ceremoni që nderon një hero. Caius Marcius Coriolanus-i është portretizuar si një hero, por nuk munda ta kuptoja pse. Ai është një lidhës i madh, po, por a mjafton kjo për të qenë hero? Ai përçmon popullin e Romës, dhe pas dëbimit, kthehet si pushtues në qytet. Ndoshta fati i trishtuar i Coriolanusit është pikërisht ai: tragjedia e të mos qenit hero.

Spektakli i përleshjes me shpata dhe qeshja e rojeve të kryeqendrës volske të Antiumit ishin skenat që patën më shumë ndikim tek publiku. Kjo tregon se spektakli ishte qëllimi kryesor i këtij regjizimi, drama e Shekspirit e thjeshtuar.

Rrugës për në shtëpi, mu desh të kaloja pranë vendndodhjes së ish-ndërtesës së Teatrit Kombëtar. Nuk dihet se kur do të nisin ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, por deri atëherë toka mbetet e shkretuar.

Merita:

Regjisor: Altin Basha

Nd. Regjisor: Doriana Çaushi

Kostumografi dhe Skenografi: Ilirjana Basha

Përkthyes: Alqi Kristo

Përbërja dhe zëri: Trimor Dhomi

Eksperti i betejave: Marco Rubboli

Koreografi: Robert Nuha

Luajtën: Gazmend Gjoka, Helidon Fino, Luiza Xhuvani, Viktor Zhusti, Elia Zaharia, Genci Fuga, Hervin Çuli, Dritan Boriçi, Florian Agalliu, Arben Derhemi, Besmir Bitraku, Myzafer Zifla, Genti Deçka, Erjona Kakeli, Xhuliano Shehu, Doriana Çaushi, Gjergj Mena, Urim Aliaj, Ermir Hoxhaj, Griseld Kapllanaj Juxhin Plovishti, Bujar Hoxhaj

Perkthyer nga: SEEstage